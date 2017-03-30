All CATEGORIES
☰ Menu

Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 08:42 PM | Updated: March 31, 2017 - 12:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Dale Murphy, who has been practicing internal medicine at Summa Health System for 46 years, autographs his coat for Akron's NIHF STEM Middle School student Gianna Strada, an eighth-grader, who answered his question about the speed of light correctly. Gianna gets to keep his coat and wear it for doing lab work at the school. Murphy and other officials from Summa were on hand to donate 263 coats the seventh- and eighth-grade students at the school. (Monica Thomas/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fans02cut_00 Mark Duncan - AP
Thousands of Indians fans become new season ticket holders as renewed championship hopes build

In nearly 30 years of having Tribe fever, Brian Bostaph of Akron has felt the range of emotions that come with being an Indians fan.

dyer02cutweb
Bob Dyer: Sizing up the racial divide, Part Two
love02cut_03
Big Love Akron: Festival aims to inspire residents to make Rubber City postindustrial community of their dreams
With Trump approval, Pentagon expands war fighting authority
Colombia: 193 dead after rivers overflow, toppling homes
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next