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LeBron James Family Foundation to set up a home base at UA for I Promise participants

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 13, 2016 - 05:08 AM | Updated: October 13, 2016 - 01:03 PM
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Cleveland Cavaliers forwards LeBron James (23), left, and Richard Jefferson (24) react in the second half of an preseason NBA basketball game against the Atlanta Hawks Monday, Oct. 10, 2016, in Atlanta. Atlanta won 99-93. James did not play. (AP Photo/John Bazemore)


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