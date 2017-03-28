Legislation would return tax dollars mishandled in charter schools to the local school districts that lost out

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpbyBSZXAuIEtyaXN0aW5hIFJvZWduZXIgc2F5cyB0YXggZG9sbGFycyByZWNvdXBlZCBm
cm9tIG1pc21hbmFnZWQgY2hhcnRlciBzY2hvb2xzIGJlbG9uZyB0byBsb2NhbCBzY2hvb2wgZGlz
dHJpY3RzLCBub3QgdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5PbiBXZWRuZXNkYXksIHRoZSBIdWRzb24gUmVw
dWJsaWNhbiB3aWxsIGdpdmUgdGhlIGZpcnN0IHRlc3RpbW9ueSBpbiBzdXBwb3J0IG9mIEhvdXNl
IEJpbGwgODcsIGxlZ2lzbGF0aW9uIHNoZSBob3BlcyB3aWxsIHB1dCBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3Rz
IGF0IHRoZSBmcm9udCBvZiB0aGUgbGluZSB3aGVuIHRheCBkb2xsYXJzIG1pc2hhbmRsZWQgYnkg
Y2hhcnRlciBzY2hvb2xzIGFyZSByZWNvdmVyZWQgYW5kIHJldHVybmVkLjwvcD48cD5TaW5jZSAy
MDAxLCBhY2NvdW50YW50cyB3b3JraW5nIGZvciBPaGlvIEF1ZGl0b3IgRGF2ZSBZb3N0IGNpdGVk
ICQyOS4zIG1pbGxpb24gaW4gdGF4IGRvbGxhcnMgbWlzYXBwcm9wcmlhdGVkLCBzb21ldGltZXMg
aWxsZWdhbGx5LCBieSBjaGFydGVyIHNjaG9vbHMuIEluIHNvbWUgeWVhcnMsIHRocmVlLXF1YXJ0
ZXJzIG9mIGFsbCBtaXNzcGVuZGluZyBjb3VsZCBiZSB0cmFjZWQgdG8gY2hhcnRlciBzY2hvb2xz
LCB3aGljaCBhY2NvdW50IGZvciBubyBtb3JlIHRoYW4gNyBwZXJjZW50IG9mIGFsbCBwdWJsaWNs
eSBmdW5kZWQgYWdlbmNpZXMgaW4gT2hpby48L3A+PHA+UmVjZW50IHJlZm9ybXMgaGF2ZSBiZWVu
IGVuYWN0ZWQgdG8gaW5jcmVhc2UgdHJhbnNwYXJlbmN5IG9uIGhvdyB0YXggZG9sbGFycyBhcmUg
c3BlbnQgYnkgY2hhcnRlciBzY2hvb2xzLCBvciB0aGUgZm9yLXByb2ZpdCBjb21wYW5pZXMgdGhh
dCBydW4gbW9zdCBvZiB0aGVtIGluIE9oaW8uIEJ1dCBiZWNhdXNlIGF1ZGl0cyBhcmUgY29uZHVj
dGVkIGEgeWVhciBhZnRlciB0aGUgbW9uZXkgaXMgc3BlbnQgYW5kIHNvbWV0aW1lcyBhZnRlciBj
aGFydGVyIHNjaG9vbHMgY2xvc2UsICQyNi45IG1pbGxpb24gcmVtYWlucyBvdXRzdGFuZGluZyBh
bmQgaXMgbGlrZWx5IGxvc3QgZm9yZXZlci48L3A+PHA+U3RhdGUgYXVkaXRzIG9jY2FzaW9uYWxs
eSBkaXJlY3QgdGhlIE9oaW8gQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCYjODIxNztzIE9mZmljZSB0byByZXR1
cm4gdGhlICQyLjUgbWlsbGlvbiB0aGF0IGhhcyBiZWVuIGNvbGxlY3RlZCB0byB0aGUgc3RhdGUm
IzgyMTc7cyBnZW5lcmFsIGZ1bmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHJpZ2h0
IGJlY2F1c2UgdGhpcyBtb25leSBoYXMgY29tZSBmcm9tIGxvY2FsIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdHMs
JiM4MjIxOyBSb2VnbmVyIHNhaWQuICYjODIyMDtTbyB0aGlzIGJpbGwgd291bGQgc2F5LCAmIzgy
MTY7Tm8sIGRvbiYjODIxNzt0IHJldHVybiB0aGlzIG1vbmV5IHRvIHRoZSBzdGF0ZSwgcmV0dXJu
IGl0IHRvIHRoZSBkaXN0cmljdCBmcm9tIHdoZXJlIGl0IGNhbWUuJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgy
MjE7PC9wPjxwPlJvZWduZXIgaG9uZWQgaW4gb24gdGhpcyBpc3N1ZSBhZnRlciBidW1waW5nIGlu
dG8gTWFyayBDdXJ0aXMgYXQgYSBwYXJhZGUgaW4gVHdpbnNidXJnIGFib3V0IGEgeWVhciBhZ28u
IEN1cnRpcywgd2hvIHdvcmtzIGZvciB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IEVkdWNhdGlvbmFsIFNl
cnZpY2UgQ2VudGVyLCBtZXQgd2l0aCBSb2VnbmVyIGRheXMgbGF0ZXIgdG8gdGFsayBnZW5lcmFs
bHkgYWJvdXQgc2Nob29sIGZ1bmRpbmcuIFRoZSBjb252ZXJzYXRpb24gZXZlbnR1YWxseSBsYW5k
ZWQgb24gY2hhcnRlciBzY2hvb2wgYXVkaXRzLjwvcD48cD5UaGUgRWxlY3Ryb25pYyBDbGFzc3Jv
b20gb2YgVG9tb3Jyb3cgKEVDT1QpICYjODIxMjsgT2hpbyYjODIxNztzIGxhcmdlc3Qgb25saW5l
IGNoYXJ0ZXIgc2Nob29sICYjODIxMjsgd2FzIHNsYXBwZWQgd2l0aCBhIHN0YXRlIGF1ZGl0IG1v
bnRocyBsYXRlci4gQXVkaXRvciBZb3N0JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGZvdW5kIGF0dGVuZGFuY2Ug
cmVjb3JkcyB0aGF0IHJlZmxlY3RlZCAkNjAgbWlsbGlvbiBpbiBvdmVycGF5bWVudHMgdG8gdGhl
IGZvci1wcm9maXQgbWFuYWdlbWVudCBjb21wYW55IGJlaGluZCB0aGUgc2Nob29sLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSB0aGluayB0aGF0IHRoZSB0aW1pbmcgb2YgdGhpcyBhbmQgZ2V0dGluZyBpdCBkb25l
IGlzIGNyaXRpY2FsLCYjODIyMTsgc2FpZCBDdXJ0aXMsIHdobyB3YXMgZWxlY3RlZCB0byB0aGUg
VHdpbnNidXJnIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiBpbiAyMDE1IGFuZCBub3cgc2VydmVzIGFzIHBy
ZXNpZGVudC4gJiM4MjIwO0JlY2F1c2UgaWYgaXQgY29tZXMgdG8gZnJ1aXRpb24gdGhhdCBFQ09U
IGhhcyB0byByZXR1cm4gdGhlIG1vbmV5IHRoYXQgW2F1ZGl0b3JzXSBhcmUgc2F5aW5nIFtpdCBt
aXNzcGVudF0sIHRoZW4gaXQgbm90IG9ubHkgYmVuZWZpdHMgVHdpbnNidXJnIGJ1dCBzY2hvb2wg
ZGlzdHJpY3RzIGFjcm9zcyB0aGUgc3RhdGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgaXMgaG9t
ZSB0byBzZXZlbiBFQ09UIHN0dWRlbnRzIGRyYXdpbmcgJDQ0LDY0MCBhd2F5IGZyb20gdGhlIGRp
c3RyaWN0LiBNb3N0IE9oaW8gc2Nob29sIGRpc3RyaWN0cyBhcmUgaW4gdGhlIHNhbWUgYm9hdCBh
bmQgd291bGQgYmUgcmVmdW5kZWQgaWYgUm9lZ25lciYjODIxNztzIGJpbGwgYmVjb21lcyBsYXcg
YmVmb3JlIHRoZSBtb25leSBpcyBjb2xsZWN0ZWQuIEJ1dCBFQ09UIGhhcyBhcHBlYWxlZCB0aGUg
ZGVjaXNpb24sIHRha2luZyB0aGUgc3RhdGUgdG8gY291cnQgYW5kIGF0IHRpbWVzIHJlZnVzaW5n
IHRvIHR1cm4gb3ZlciBzdHVkZW50IHJlY29yZHMuPC9wPjxwPkxvY2FsIGRpc3RpbmN0aW9uPC9w
PjxwPlJvZWduZXImIzgyMTc7cyBwbGFuIGhhcyBiaXBhcnRpc2FuIHN1cHBvcnQuIEJ1dCBwcmVk
aWN0aW5nIHdoZXRoZXIgdGhlIGJpbGwgZ2V0cyBhIHNlY29uZCBoZWFyaW5nIGlzIHRyaWNreS4g
VGF4IGRvbGxhcnMgZm9sbG93IHN0dWRlbnRzLiBJZiB0aGV5IG9wdCBvdXQgb2YgdGhlaXIgZGVm
YXVsdCBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3QsIHRoZSBtb25leSBnb2VzIHdpdGggdGhlbSB0byBuZWlnaGJv
cmluZyBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIHRocm91Z2ggb3BlbiBlbnJvbGxtZW50IG9yIHRvIGNoYXJ0
ZXIgc2Nob29scywgd2hpY2ggYXJlIHByaXZhdGVseSBydW4gYnV0IHB1YmxpY2x5IGZ1bmRlZC4g
VGhpcyBwYXNzLXRocm91Z2ggc3lzdGVtIGhhcyBhIHRlbmRlbmN5IHRvIG1peCBzdGF0ZSBhbmQg
bG9jYWwgZG9sbGFycy48L3A+PHA+Rm9yIGV4YW1wbGUsIHByb3BlcnR5LXJpY2ggV29vZCYjMTcz
O3JpZGdlIGdldHMgJDcwOCBpbiBzdGF0ZSBhaWQgcGVyIHN0dWRlbnQgYnV0IGxvc2VzIG9uIGF2
ZXJhZ2UgJDcsODMxIHBlciBzdHVkZW50IHdobyBhdHRlbmRzIGEgY2hhcnRlciBzY2hvb2wsIGlu
Y2x1ZGluZyAxOSBhdCBFQ09ULiBUaGUgZGlmZmVyZW5jZSBtZWFucyBsb2NhbGx5IGxldmllZCBk
b2xsYXJzIGFyZSBzdWJzaWRpemluZyBjaGFydGVyIHNjaG9vbHMsIHdoaWNoIHdlcmUgbmV2ZXIg
YXBwcm92ZWQgZGlyZWN0bHkgYnkgT2hpbyB2b3RlcnMuPC9wPjxwPlJvZWduZXIgaW50cm9kdWNl
ZCBoZXIgYmlsbCBpbiBGZWJydWFyeSB3aXRoIHRoZSBibGVzc2luZyBvZiAyNSBjby1zcG9uc29y
czogMjEgUmVwdWJsaWNhbnMgYW5kIGZvdXIgRGVtb2NyYXRzLCBpbmNsdWRpbmcgUmVwLiBUaGVy
ZXNhIEZlZG9yIG9mIFRvbGVkbywgYSBsZWFkaW5nIHZvaWNlIG9uIHRoZSBsZWZ0IGZvciBjaGFy
dGVyIHNjaG9vbCByZWZvcm0uPC9wPjxwPkJ1dCBldmVuIHdpdGggYmlwYXJ0aXNhbiBzdXBwb3J0
LCB0aGUgYmlsbCBtYXkgZmFjZSBhbiB1cGhpbGwgYmF0dGxlIGJlY2F1c2Ugb2YgaG93IGl0IHRy
ZWF0cyBzdGF0ZSBkb2xsYXJzIHRoYXQgYXJlIGVzc2VudGlhbGx5IGRlZHVjdGVkIGZyb20gbG9j
YWwgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0cyBhbmQgc2VudCBzdHJhaWdodCB0byBjaGFydGVyIHNjaG9vbHMu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0IGRpc3RpbmN0aW9uIGJldHdlZW4gd2hldGhlciBpdCYjODIxNztz
IGxvY2FsIG9yIHN0YXRlIG1vbmV5IHdpbGwgcHJvYmFibHkgYmUgYXQgdGhlIGhlYXJ0IG9mIHRo
ZSBkZWJhdGUgb3ZlciB0aGlzLCBpZiBpdCBnZXRzIHRvIGJlIGRlYmF0ZWQsJiM4MjIxOyBzYWlk
IFJvZWduZXIsIHdobyBoYXMgbm90ZWQgdGhlIHJlc2lzdGFuY2UgdG8gY2hhcnRlciBzY2hvb2wg
cmVmb3JtIGZyb20gaGVyIHBhcnR5IGluIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SGF2ZSB0aGVyZSBiZWVuIG9wcG9uZW50cz8mIzgyMjE7IHNoZSBhc2tlZCBvZiBIb3VzZSBC
aWxsIDg3LiAmIzgyMjA7V2VsbCwgcmlnaHQgbm93LCBubyBvbmUgaXMgdm9jYWxseSBvcHBvc2lu
ZyBpdCBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3MgZWFybHkgb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eb3VnIExpdmlu
Z3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpk
bGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.