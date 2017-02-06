All CATEGORIES
☰ Menu

Lifting ban on travel for immigrants reunites Iranian couple in Stow

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 6, 2017 - 11:21 PM | Updated: February 7, 2017 - 12:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kiana Shakeri, 1, is reunited with her dad, Morteza Shakeri, of Stow, Monday at Akron-Canton Airport in Green. Shakeri's family was detained in Canada after the President's executive order banning travel to the US from seven predominantly Muslim countries for 90 days. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

liberty08cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Storefront display depicting Lady Liberty with a paper bag over her head elicits threats - 11:10 PM

In two decades of “pushing the envelope,” Bob Ferguson can name a few doozies he’s plopped in the storefront window of his shoe repair shop in Highland Square.

explode08cut_04
UPDATE: People feel and hear Akron house explosion Tuesday night from 3 miles away. One man injured - 11:10 PM
Attorneys paint starkly different portraits of ex-Summit councilwoman Tamela Lee in bribery trial - 11:10 PM
State politicians remain outspoken over Betsy DeVos appointment, while public schools take wait-and-see approach - 11:10 PM
falls08cut_01
Cuyahoga Falls moves to preserve historic downtown architecture, offer tax credits, make over parking decks - 10:13 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next