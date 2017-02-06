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Lifting ban on travel for immigrants reunites Iranian couple in Stow

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 6, 2017 - 11:21 PM | Updated: February 7, 2017 - 12:52 PM
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Kiana Shakeri, 1, is reunited with her dad, Morteza Shakeri, of Stow, Monday at Akron-Canton Airport in Green. Shakeri's family was detained in Canada after the President's executive order banning travel to the US from seven predominantly Muslim countries for 90 days. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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