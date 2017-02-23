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N.Y. singer and songwriter visits Hudson schools to show kids can make a difference

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 09:30 PM | Updated: February 23, 2017 - 10:41 PM
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A student holds up an "I Can" sign as singer/songwriter Jesse Ruben performs for the student body as part of his "I Can" campaign on Thursday at Seton Catholic School in Hudson. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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