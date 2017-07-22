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Tribute

New Norton panther statue inspired by fallen football player

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 22, 2017 - 10:24 PM
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Norton grad Basil "BJ" Ranier, who fought and lost his battle with leukemia in college in 2013, was the inspiration for a sculpture called "The Fighting Panther" to be dedicated Aug. 4 at Norton High School's stadium and kick off the football team's Midnight Madness start of practice.


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