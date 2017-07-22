All CATEGORIES
☰ Menu

Tribute

New Norton panther statue inspired by fallen football player

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 22, 2017 - 10:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Norton grad Basil "BJ" Ranier, who fought and lost his battle with leukemia in college in 2013, was the inspiration for a sculpture called "The Fighting Panther" to be dedicated Aug. 4 at Norton High School's stadium and kick off the football team's Midnight Madness start of practice.


MORE IN NEWS

phillips26cut_01 Jocelyn Williams - Akron Beacon Journal
Ronald Phillips set to be executed Wednesday for 1993 rape, murder of 3-year-old Akron girl

Convicted child rapist and murderer Ronald Phillips was set to die by lethal injection Wednesday after the U.S. Supreme Court denied his requests for more time to pursue legal challenges.

penpals26cut_02
Hinckley woman reunites with pen pal from France after decades of corresponding
health26cut_01
Senate opens ‘Obamacare’ debate at last but outcome in doubt
Regional news briefs — July 25, 2017
State issues $269 million in workers’ compensation rebates to Northeast Ohio employers
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next