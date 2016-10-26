All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

New UA president has a no-frills contract

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 08:29 PM | Updated: October 27, 2016 - 04:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Matthew J. Wilson at the University of Akron's board of trustees meeting where they announced the removal of the term "interim" last week. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

dyer28cut_01
Bob Dyer: Cavs’ awesome rings have Akron connection

Turns out Akron has another direct tie to the Cleveland Cavaliers’ incredible NBA Championship season.

Catholic leaders issue World Series challenge; Bishop Lennon puts up Cleveland-style feast against Chicago deep-dish pizza
childrens28_01
Akron Children’s Hospital heads back to the future, unfurling its history on digital wall
Regional news briefs — Oct. 28, 2016
kaine28_01
Kaine makes pre-rally pit stop to energize canvassers in Cleveland
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next