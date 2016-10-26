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Higher education

New UA president has a no-frills contract

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 08:29 PM | Updated: October 27, 2016 - 04:43 PM
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President Matthew J. Wilson at the University of Akron's board of trustees meeting where they announced the removal of the term "interim" last week. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal file photo)

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