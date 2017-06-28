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Online school asks Ohio court to block $60 million state clawback

By Kantele Franko
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:01 PM | Updated: June 28, 2017 - 03:03 PM
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