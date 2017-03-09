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Investigation

Police, schools identify five Akron students said to have left racist language, symbol on door at Ellet High School

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 11:05 AM | Updated: March 10, 2017 - 12:04 PM
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Monta Smith, an assistant coach with the Ellet boys basketball team talks of the racial slur and swastika found on the team locker room door Thursday in Akron. It was found as the team was preparing to leave for their playoff game on Wednesday afternoon. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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