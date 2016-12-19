All CATEGORIES
☰ Menu

Revere students collect so much for Akron school, principal needs truck for transport

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 08:18 PM | Updated: December 20, 2016 - 03:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nine-year-old Lily Horak (left) and eight-year-old Ava Coven (right) stuff a coat into a bag in front of the office at Hillcrest Elementary School in Bath Township. Clothes collected by Hillcrest students will were donated to Forest Hill Elementary School in Akron on Monday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Kent site among 18 around state to receive historic tax preservation credits - 7:06 PM

A Kent factory built in 1928 for women’s clothing manufacturing has been selected as one of 18 projects around the state to share in $22.8 million in the latest round of Ohio Historic Preservation Tax Credits.

beer21cut_paladin
Here are the top 10 Ohio beer stories of the year - 6:02 PM
wall19cut_05
Akron couple wins $1.3 million on LeBron’s new prime-time game show
coats20cut_01
Revere students collect so much for Akron school, principal needs truck for transport
hunter20cut_02
Akron man sentenced to 29 years to life in love-triangle shooting; jury finds man guilty of murder, not aggravated murder
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next