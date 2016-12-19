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Revere students collect so much for Akron school, principal needs truck for transport

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 08:18 PM | Updated: December 20, 2016 - 03:20 PM
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Nine-year-old Lily Horak (left) and eight-year-old Ava Coven (right) stuff a coat into a bag in front of the office at Hillcrest Elementary School in Bath Township. Clothes collected by Hillcrest students will were donated to Forest Hill Elementary School in Akron on Monday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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