Star Student finalist: Ethan Pelagalli

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5FdGhhbiBQZWxhZ2FsbGk8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5Ob3J0aCBSb3lhbHRv
bjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdQQTo8L3N0cm9uZz4gNC4yOTkgKHNjaG9vbCBkb2Vz
IG5vdCByYW5rKTwvcD48cD48c3Ryb25nPkNvbGxlZ2U6PC9zdHJvbmc+IE9oaW8gU3RhdGUgVW5p
dmVyc2l0eTwvcD48cD48c3Ryb25nPkludGVuZGVkIG1ham9yKHMpOjwvc3Ryb25nPiBNZWNoYW5p
Y2FsIGVuZ2luZWVyaW5nPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U29jaWFsIG1lZGlhIHNpdGUocykgeW91IHVz
ZSB0aGUgbW9zdDo8L3N0cm9uZz4gSW5zdGFncmFtPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QXBwbGUgb3IgQW5k
cm9pZDo8L3N0cm9uZz4gQm90aDwvcD48cD48c3Ryb25nPkZhdm9yaXRlIHN1YmplY3Q6PC9zdHJv
bmc+IE1hdGhlbWF0aWNzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGVyc29uKHMpICYjODIxMjsgb3RoZXIgdGhh
biBwYXJlbnQocykgJiM4MjEyOyB3aG8gd2VyZSBiaWdnZXN0IGluZmx1ZW5jZSBvbiB5b3UgYW5k
IHdoeTo8L3N0cm9uZz4gTXkgbWVudG9yIGF0IE5BU0EgR2xlbm4sIEFsYW4gSHlsdG9uLCBoYXMg
bWFkZSBhIGh1Z2UgaW1wYWN0IG9uIG15IGxpZmUgaW4gdGhlIGxhc3QgeWVhciBvciBzbyB0aGF0
IEkmIzgyMTc7dmUga25vd24gaGltLiBIZSBoYXMgb2ZmZXJlZCBib3RoIHByb2Zlc3Npb25hbCBh
bmQgcGVyc29uYWwgYWR2aWNlIHRoYXQgd2lsbCB1bHRpbWF0ZWx5IHNoYXBlIG15IGVkdWNhdGlv
biBhbmQgY2FyZWVyIHBhdGggYXMgSSBtb3ZlIGZvcndhcmQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hlcmUg
ZG8geW91IHNlZSB5b3Vyc2VsZiBpbiAxMCB5ZWFyczo8L3N0cm9uZz4gSW4gMTAgeWVhcnMsIEkg
c2VlIG15c2VsZiBhcyBhbiBlc3RhYmxpc2hlZCBtZWNoYW5pY2FsIGVuZ2luZWVyIGVtcGxveWVk
IGF0IE5BU0EgR2xlbm4gc3BlY2lmaWNhbGx5IHJlc2VhcmNoaW5nIHJvY2tldCBlbmdpbmVzL2Jv
b3N0ZXJzIGFzIHdlIGVtYmFyayBvbiBvdXIgam91cm5leSB0byBNYXJzLjwvcD48cD48c3Ryb25n
PiYjODIyMDtJZiBJIHdlcmUgcHJlc2lkZW50LCBJIHdvdWxkIC4uLiYjODIyMTs8L3N0cm9uZz4g
dW5pdGUgdGhlIHBvbGl0aWNhbCBwYXJ0aWVzIGluIGhvcGVzIG9mIGJldHRlciBjb29wZXJhdGlv
biBhbmQgaW1wcm92ZSBvdXIgcmFjZSByZWxhdGlvbnMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmF2b3JpdGUg
aGlnaCBzY2hvb2wgbWVtb3J5Ojwvc3Ryb25nPiBNeSBmYXZvcml0ZSBoaWdoIHNjaG9vbCBtZW1v
cnkgd2FzIHRoZSBDQURDQSB0cmFpbmluZyBzZW1pbmFyIGluIE9ybGFuZG8sIEZsYS4gU1RBTkQg
c2VudCBtZSB0byBib3RoIHJlcHJlc2VudCB0aGVtIGFuZCByZWNlaXZlIHRyYWluaW5nIHRvIGNy
ZWF0ZSBhIHNvY2lhbCBub3JtaW5nIHByb2dyYW0gaW4gdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sLiBUaGUgZm9s
bG93aW5nIHNjaG9vbCB5ZWFyLCB3ZSBzdWNjZXNzZnVsbHkgbGF1bmNoZWQgdGhlIGNhbXBhaWdu
IGNvbWJhdGluZyBkcnVncywgYWxjb2hvbCwgdG9iYWNjbyBhbmQgYnVsbHlpbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.