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Education

‘Students’ get taste of success or failure on education path

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 4, 2017 - 11:12 PM | Updated: May 5, 2017 - 07:18 AM
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Jacquelyne Bailey of the Cleveland Clinic Akron General's Tony Gorant Community Leadership Institute reads the accomplishments of the prosperous student she portrayed in the Summit Education Initiative's program Cradle to Career Experience presentation at North High School Thursday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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