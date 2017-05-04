‘Students’ get taste of success or failure on education path

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJSG93IHRvIGhlbHAgLi4uPC9wPg0KPCEtLVBT
VFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD4NCglTdW1taXQgRWR1Y2F0aW9uIEluaXRpYXRpdmUgY2Fu
IGNvbm5lY3Qgdm9sdW50ZWVycyB3aXRoIHByb2dyYW1zIHRoYXQgaGVscCBzdHVkZW50cyBvZiBh
bGwgYWdlcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNlaXN1bW1pdC5vcmcvZW5nYWdlIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnNlaXN1bW1pdC5vcmcvZW5nYWdlPC9hPi48L3A+DQo8cD4NCglUbyBo
b3N0IGEgcHJlc2VudGF0aW9uIG9mIHRoZSBDcmFkbGUgdG8gQ2FyZWVyIEV4cGVyaWVuY2UsIGNv
bXBsZXRlIGEgcmVxdWVzdCBmb3JtIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc2Vpc3VtbWl0Lm9y
Zy9jcmFkbGV0b2NhcmVlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zZWlzdW1taXQub3JnL2NyYWRs
ZXRvY2FyZWVyPC9hPi48L3A+DQo=
PHA+DQoJTGl0dGxlIEZyYW5jaXMgYmVnYW4gaGVyIGVkdWNhdGlvbiB3aXRoIHRoZSBkZWNrIHN0
YWNrZWQgYWdhaW5zdCBoZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJU2hlIHdhcyBiZWhpbmQgdGhlIG90aGVyIHN0
dWRlbnRzIGV2ZW4gYmVmb3JlIHNoZSBlbnRlcmVkIGtpbmRlcmdhcnRlbi4gU2hlIGRpZG7igJl0
IGtub3cgYWxsIHRoZSBsZXR0ZXJzIG9mIHRoZSBhbHBoYWJldC4gU2hlIG9ubHkga25ldyBhIGZl
dyBzaGFwZXMgYW5kIGNvbG9ycy4gU2hlIGNvdWxkIGNvdW50IGEgbGl0dGxlIGJpdCBhbmQgaGFk
IGEgaGFyZCB0aW1lIGdldHRpbmcgYWxvbmcgd2l0aCBvdGhlcnMgaW4gdGhlIGNsYXNzcm9vbS48
L3A+DQo8cD4NCglCZWhpbmQgaW4gcmVhZGluZyBhbmQgbWF0aCwgc2hlIGZhY2VkIHRyb3VibGUg
YXQgZXZlcnkgdHVybi4gU2hlIGRyb3BwZWQgb3V0IG9mIGhpZ2ggc2Nob29sIGFuZCBlbmRlZCB1
cCBsZWFkaW5nIGEgbGlmZSBvZiBoYXJkc2hpcC48L3A+DQo8cD4NCglGcmFuY2lzIGlzIGEgZmlj
dGlvbmFsIGNoYXJhY3RlciBpbiBTdW1taXQgRWR1Y2F0aW9uIEluaXRpYXRpdmXigJlzIChTRUkp
IENyYWRsZSB0byBDYXJlZXIgRXhwZXJpZW5jZSwgYnV0IHNoZSB3YXMgYWxsIHRvbyByZWFsIFRo
dXJzZGF5IG1vcm5pbmcgZHVyaW5nIGEgcHJlc2VudGF0aW9uIGF0IE5vcnRoIEhpZ2ggU2Nob29s
LjwvcD4NCjxwPg0KCUFib3V0IDE1IENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBlbXBs
b3llZXMgdG9vayBwYXJ0IGluIENyYWRsZSB0byBDYXJlZXIgZHVyaW5nIEFrcm9uIEdlbmVyYWzi
gJlzIFRvbnkgR29yYW50IENvbW11bml0eSBMZWFkZXJzaGlwIEluc3RpdHV0ZSDigJQgc29tZSBh
cyBzdHVkZW50cyBtb3ZpbmcgYWxvbmcgYSBwYXRoIG9mIHJlZCBvciBncmVlbiBkb3RzIG9uIHRo
ZSBmbG9vciB0b3dhcmQgcHJvc3Blcml0eSBvciBoYXJkc2hpcCwgc29tZSBhcyBhZHZvY2F0ZXMg
Zm9yIHRoZSBzdHVkZW50cywgc29tZSBhcyBvYnNlcnZlcnMuIFRoZSBzdHVkZW50IHBvcnRyYXll
cnMgd2VyZSBnaXZlbiBwcm9maWxlcyDigJQgc29tZSBzdGFydGVkIG91dCBvbiB0cmFjaywgb3Ro
ZXJzIHdlcmUgYmVoaW5kIHRoZWlyIHBlZXJzLiBTb21lIG1ldCB3aXRoIGNoYWxsZW5nZXMgYWxv
bmcgdGhlIHdheS4gU29tZSBoYWQgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBpbnRlcnZlbnRpb24uIEF0
IHRoZSBlbmQsIHRoZWlyIG91dGNvbWVzIGFyZSByZXZlYWxlZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgaGFu
ZHMtb24sIGludGVyYWN0aXZlIGFwcHJvYWNoIG5vdCBvbmx5IHB1dHMgc29tZSBhZHVsdHMgaW4g
c3R1ZGVudHPigJkgc2hvZXMsIGJ1dCBpdCBhbHNvIGVuY291cmFnZXMgaW5kaXZpZHVhbHMgdG8g
dGhpbmsgYWJvdXQgaG93IHRvIGRpc3BlcnNlIHRoZWlyIG93biByZXNvdXJjZXMgdG8gaGVscCBt
b3JlIHN0dWRlbnRzIG1lZXQgd2l0aCBzdWNjZXNzLCBzYWlkIExpbmRzYXkgUmlkaW5nZXIsIG1h
bmFnZXIgb2YgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYW5kIG1hcmtldGluZyBhdCBTRUkuPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcV2UgZGVzaWduZWQgdGhpcyBleHBlcmllbmNlIHRvIGhlbHAgY29tbXVuaXR5IG1lbWJlcnMg
ZGV2ZWxvcCBhIGdyZWF0ZXIgdW5kZXJzdGFuZGluZyBvZiBob3cgZWFjaCB0cmFuc2l0aW9uIHBv
aW50IGluIGEgY2hpbGTigJlzIGVkdWNhdGlvbmFsIHByb2dyZXNzIGltcGFjdHMgZnV0dXJlIHN1
Y2Nlc3MgYW5kIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgaW50byBhZHVsdGhvb2Qs4oCdIHNhaWQgTWF0dGhldyBE
ZWV2ZXJzLCBzZW5pb3IgcmVzZWFyY2ggYXNzb2NpYXRlIGF0IFNFSS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUg
c2l4IGNyaXRpY2FsIHRyYW5zaXRpb24gcG9pbnRzIHdpdGhpbiBhIGNoaWxk4oCZcyBlZHVjYXRp
b24gYXJlIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkaW5lc3MsIHRoaXJkLWdyYWRlIHJlYWRpbmcsIGVpZ2h0
aC1ncmFkZSBtYXRoLCBuaW50aC1ncmFkZSBzdWNjZXNzLCBjb2xsZWdlIGFuZCBjYXJlZXIgcmVh
ZGluZXNzLCBhbmQgY29sbGVnZSBhbmQgY2FyZWVyIHBlcnNpc3RlbmNlLiBUaGUgc3R1ZGVudHMg
bW92ZSBhbG9uZyB0aGF0IGNvbnRpbnV1bSwgcmVwcmVzZW50ZWQgYnkgYSBiYW5uZXIgaW4gdGhl
IG1pZGRsZSBvZiB0aGUgY291cnNlLCB0b3dhcmQgYSBiYW5uZXIgb24gdGhlIGxlZnQgdGhhdCBz
YXlzIOKAnFByb3NwZXJpdHnigJ0gb3IgYSBiYW5uZXIgb24gdGhlIHJpZ2h0IHRoYXQgc2F5cyDi
gJxIYXJkc2hpcC7igJ0gVGhleSBlaXRoZXIgcHJvZ3Jlc3Mgb3IgYXJlIGZvcmNlZCB0byB0YWtl
IHN0ZXBzIGJhY2t3YXJkIGJhc2VkIG9uIHRoZSBhY2FkZW1pYyBwZXJmb3JtYW5jZSBpbiB0aGVp
ciBwcm9maWxlcy48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgZ29hbCBpcyB0byByZWFjaCB0aGUgcHJvc3Blcml0
eSB6b25lLCBvciBnZXQgYXMgY2xvc2UgdG8gaXQgYXMgdGhleSBjYW4uPC9wPg0KPHA+DQoJQXQg
dGhlIGVuZCBvZiB0aGVpciBqb3VybmV5LCB0aGUgc3R1ZGVudHMgcmVhZCBmcm9tIHBsYWNhcmRz
IHdpdGggdGhlaXIgb3V0Y29tZXMgcHJpbnRlZCBvbiB0aGVtLiDigJxBaWRlbizigJ0gd2hvIG1h
ZGUgaXQgdG8gdGhlIHByb3NwZXJpdHkgem9uZSwgZWFybmVkIGEgYmFjaGVsb3LigJlzIGRlZ3Jl
ZSBvciBoaWdoZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSB3YXMgc3VjY2Vzc2Z1bCBpbiBzY2hvb2wgYW5k
IGdyYWR1YXRlZCB3aXRoIHNvbWUgY29sbGVnZSBjcmVkaXRzIG9uIG15IHRyYW5zY3JpcHQs4oCd
IHJlYWQgQWlkZW7igJlzIHBvcnRyYXllciwgSmFjcXVlbHluZSBCYWlsZXksIEFrcm9uIEdlbmVy
YWzigJlzIGRpcmVjdG9yIG9mIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIGNvbW11bml0eSByZWxhdGlvbnMuPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcTXkgc2FsYXJ5IHN0YXJ0cyB3ZWxsIGFib3ZlIHRoZSBuYXRpb25hbCBtZWRp
YW4uIOKApiBJIG93biBhIGhvbWUgaW4gYSBzYWZlIG5laWdoYm9yaG9vZCDigKYgTXkga2lkcyB3
aWxsIGJlIHJlYWR5IGZvciBzdWNjZXNzIGluIHNjaG9vbC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglJbiBjb250
cmFzdCwg4oCcRnJhbmNpc+KAnSB3YXMgYWxyZWFkeSBzdHVjayBpbiBoYXJkc2hpcCBhdCBhZ2Ug
MTQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBzdHJ1Z2dsZWQgYXQgZXZlcnkgc3RlcCBmcm9tIGNyYWRsZSB0
byBjYXJlZXIs4oCdIHJlYWQgS2F0aWUgR2FybGFuZCwgdGhlIHdvbWFuIHdobyBwb3J0cmF5ZWQg
RnJhbmNpcy4g4oCcSSB3YXMgbmV2ZXIgb24gdHJhY2ssIGFuZCBteSBmYW1pbHkgY291bGRu4oCZ
dCBhZmZvcmQgdGhlIHN1cHBvcnQgSSBuZWVkZWQuIEFmdGVyIGEgd2hpbGUsIEkganVzdCBnYXZl
IHVwIGFuZCBkcm9wcGVkIG91dCBvZiBoaWdoIHNjaG9vbC4g4oCmPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVW5l
bXBsb3ltZW50IHJhdGVzIGZvciBwZW9wbGUgbGlrZSBtZSBhcmUgZG91YmxlIHRoZSBuYXRpb25h
bCBhdmVyYWdlLCBhbmQgaW5jYXJjZXJhdGlvbiByYXRlcyBhcmUgdHJpcGxlIHRoZSBuYXRpb25h
bCBhdmVyYWdlLiDigKYg4oCcSSB3b3JyeSBhYm91dCBteSBraWRzIGJlaW5nIHNhZmUgd2hlcmUg
SSBsaXZlLiBJ4oCZbSBzdXJlIHNjaG9vbCB3aWxsIGJlIGFib3V0IGFzIG11Y2ggZnVuIGZvciB0
aGVtIGFzIGl0IHdhcyBmb3IgbWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGV4cGVyaWVuY2Ugd2FzIGV5
ZS1vcGVuaW5nLCBzYWlkIEdhcmxhbmQsIHdobyB3b3JrcyBpbiBBa3JvbiBHZW5lcmFs4oCZcyBt
YXJrZXRpbmcgZGVwYXJ0bWVudC4gSGVyIG1vdGhlciBpcyBhbiBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29s
cyB0ZWFjaGVyLiBQb3J0cmF5aW5nIEZyYW5jaXMgbWFkZSBoZXIgdGhpbmsgYWJvdXQgdGhlIGV4
dGVybmFsIGZvcmNlcyB0aGF0IGhhdmUgYW4gaW1wYWN0IG9uIGEgY2hpbGTigJlzIGxpZmUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcQSBsb3Qgb2YgdGhvc2UgdGhpbmdzIHN0YXJ0IGJlZm9yZSB0aGV5IHJlYWNo
IGtpbmRlcmdhcnRlbizigJ0gc2hlIHNhaWQsIOKAnOKApiBJdOKAmXMgYSBnb29kIHJlbWluZGVy
IHRoYXQgZWR1Y2F0aW9uYWwgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBleHRlbmQgYmV5b25kIHRoZSBjbGFzc3Jv
b20gYW5kIHdlIGhhdmUgdG8gYmUgYXdhcmUgb2Ygd2hhdCBraWRzIGdvIGhvbWUgdG8gYW5kIHdo
YXQgb3RoZXIgcmVzb3VyY2VzIHRoZXkgaGF2ZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglHYXJsYW5kIHNhaWQg
c2hlIHN0YXJ0ZWQgdG8gZmVlbCBkaXNjb3VyYWdlZCwgaGF2aW5nIHRvIGtlZXAgZ29pbmcgdG93
YXJkIHRoZSBoYXJkc2hpcCBiYW5uZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIHByb2JhYmx5IGVh
c2llciBmb3IgdGhvc2Uga2lkcyB0byBmZWVsIHRoYXQgd2F5IGFuZCBmZWVsIGEgc2Vuc2Ugb2Yg
aG9wZWxlc3NuZXNzLCBlc3BlY2lhbGx5IGlmIHRoZXkgZG9u4oCZdCBoYXZlIHRob3NlIG1lbnRv
cnMgb3IgdGhvc2UgaW50ZXJ2ZW50aW9ucyzigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJQ291cnRu
ZXkgU2NhZmZpZGksIGFuIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgY2xpbmljYWwgbWFuYWdlciB3aG8gcG9ydHJh
eWVkIGFuIGFkdm9jYXRlLCBzYWlkIHRoZSBzb2NpYWwgaXNvbGF0aW9uIG9mIGNoaWxkcmVuIG1v
dmluZyB0b3dhcmQgaGFyZHNoaXAgd2FzIG5vdGljZWFibGUgaW4gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCBv
ZiB0aGUgcHJlc2VudGF0aW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4gRnJhbmNpcyB3YXMgZG93biBo
ZXJlIGFsbCBieSBoZXJzZWxmIGFuZCBldmVyeW9uZSBlbHNlIHdhcyBraW5kIG9mIGxhdWdoaW5n
IGFuZCBqb2tpbmcgYW5kIHRhbGtpbmcsIGl0IHdhcyB0aGF0IG11Y2ggbW9yZSBldmlkZW50LCB0
aGUgc29jaWFsIGlzb2xhdGlvbiB0aGF0IGFsc28gY29tZXMgYWxvbmcgd2l0aCBjaGlsZHJlbiB0
aGF0IGV4cGVyaWVuY2UgdGhlIGhhcmRzaGlwIC4uLiBpdCB3YXMgZXllLW9wZW5pbmcs4oCdIHNo
ZSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIGhhdmUgdG8gZ2V0IHRvIHRoZSBwYXJlbnRzLCB0b28s
IGJlY2F1c2UgdGhleSBoYXZlIHRvIGJ1eSBpbizigJ0gc2FpZCBSb24gVHJpc3Rhbm8sIG1hbmFn
ZXIgb2YgQWtyb24gR2VuZXJhbOKAmXMgQ2hhbGxlbmdlIEdvbGYgcHJvZ3JhbSwgd2hvIGFsc28g
cG9ydHJheWVkIGFuIGFkdm9jYXRlLiDigJxBIGtpZCBjb3VsZCBnbyB0byBwcmVzY2hvb2wgYXQg
YWdlIDIgb3IgMyBhbmQgdGhlbiBjb21lIGhvbWUgYW5kIG5vdCBoYXZlIGFueWJvZHkgZXZlciBy
ZWFkIHRvIHRoZW0uIEFzIHRoZXkgZ2V0IGludG8gdGhlIG90aGVyIGdyYWRlcywgdGhleSBjb21l
IGhvbWUgZnJvbSBzY2hvb2wsIGFuZCB0aGVyZeKAmXMgbm8gcGxhY2UgZm9yIHRoZW0gdG8gc2l0
IGRvd24gYW5kIGRvIHRoZWlyIGhvbWV3b3JrIG9yIG5vIHRpbWUgb3Igd2hhdGV2ZXIuIEl04oCZ
cyBhIGRvdWJsZS1lZGdlZCBzd29yZC4gWW91IGhhdmUgdG8gZ2V0IHRvIHRoZSBraWRzLCBidXQg
c29tZXdoZXJlIGFsb25nIHRoZSBsaW5lIHlvdSBoYXZlIHRvIGdldCB0byB0aGUgcGFyZW50cywg
dG9vLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCURlZXZlcnMgc2FpZCB0aGF04oCZcyB3aHkgdGhlIHBhcnRpY2lw
YW50cyBhcmUgY2FsbGVkIGFkdm9jYXRlcy4gT2Z0ZW50aW1lcyB0aGUgZmFtaWxpZXMgdGhlbXNl
bHZlcyBhcmUgZmFjaW5nIGNoYWxsZW5nZXMsIGFuZCBzbyBzdXBwb3J0IGhhcyB0byBjb21lIGZy
b20gdGhlIGNvbW11bml0eS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGUgcHJvZ3JhbXMgYXJlIGJlY29taW5n
IHRoZSBmYW1pbHks4oCdIERlZXZlcnMgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglHZW9mZnJleSBIYWxsLCBD
RU8gb2YgRWR3aW4gU2hhdyBSZWhhYmlsaXRhdGlvbiBIb3NwaXRhbCwgc2FpZCB0aGUgcHJlc2Vu
dGF0aW9uIGhpZ2hsaWdodGVkIHRoZSBlZmZlY3Qgb2YgZWFybHkgaW50ZXJ2ZW50aW9uLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnEl0IHdhcyByZWFsbHkgY2xlYXIgd2hlbiB5b3UgcGxhY2VkIHRoZW0gYmFzZWQg
b24gd2hlcmUgdGhleSBzdGFydCwgZXZlbiBiZWZvcmUgdGhlIGludGVydmVudGlvbnMsIHRoZSB2
YWx1ZSBvZiB0aGUgaW50ZXJ2ZW50aW9ucyzigJ0gSGFsbCBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSB0
aGlyZCByb3VuZCBvZiB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSBoYWQgYSBkaWZmZXJlbnQgb3V0Y29tZS4gVGhh
bmtzIHRvIG11bHRpcGxlIGludGVydmVudGlvbnMgYW5kIHN1cHBvcnQgZnJvbSB0aGUgY29tbXVu
aXR5LCBGcmFuY2lzIGZvdW5kIGhlciB3YXkgdG8gc3VjY2Vzcy48L3A+DQo8cD4NCglNb25pY2Eg
TC4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyNyBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86bXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTUxUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtATUxUaG9tYXNBQkombmJzcDs8
L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUxUaG9tYXNBQko8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.