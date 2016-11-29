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Trump’s Triumph is a new reality and a new course at the University of Akron

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 29, 2016 - 04:14 PM
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In this Nov. 20 file photo, President-elect Donald Trump calls to media from the entryway of Trump National Golf Club Bedminster clubhouse in Bedminster, N.J.. A University of Akron professor sees it all as a teaching opportunity and has created a course called Trumps Triumph that will focus on the president-elect and his success in the 2016 presidential election. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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