Trump’s Triumph is a new reality and a new course at the University of Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGVsZWN0aW9uIG9mIERvbmFsZCBKLiBUcnVtcCBhcyB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyYj
ODIxNzsgNDV0aCBwcmVzaWRlbnQgaGFzIGJlZW4gbWV0IG5hdGlvbndpZGUgd2l0aCBtaXhlZCBy
ZWFjdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyBlbGF0aW9uLCBwcm90ZXN0cyBhbmQgY29uZnVzaW9uLjwvcD48
cD5PbmUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBwcm9mZXNzb3Igc2VlcyBpdCBhbGwgYXMgYSB0ZWFj
aGluZyBvcHBvcnR1bml0eSBhbmQgaGFzIGNyZWF0ZWQgYSBjb3Vyc2UgY2FsbGVkICYjODIyMDtU
cnVtcCYjODIxNztzIFRyaXVtcGgmIzgyMjE7IHRoYXQgd2lsbCBmb2N1cyBvbiB0aGUgcHJlc2lk
ZW50LWVsZWN0IGFuZCBoaXMgc3VjY2VzcyBpbiB0aGUgMjAxNiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rp
b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBjb3Vyc2Ugd2lsbCBhbnN3ZXIgYSBsb3Qgb2YgcXVlc3Rpb25z
IHBlb3BsZSBzdGlsbCBoYXZlIGFmdGVyIHRoZSBlbGVjdGlvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWF0dGhl
dyBBa2VycywgZGlyZWN0b3Igb2YgZ292ZXJubWVudCByZWxhdGlvbnMgYW5kIGFzc2lzdGFudCBk
aXJlY3RvciBvZiB0aGUgUmF5IEMuIEJsaXNzIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBcHBsaWVkIFBvbGl0aWNz
LiAgJiM4MjIwO0l0IHdpbGwgYmUgYW4gb3ZlcnZpZXcgb2YgdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24gZm9j
dXNlZCBvbiBEb25hbGQgVHJ1bXAsIGxvb2tpbmcgYXQgc29tZSBvZiBoaXMgcG9zaXRpb25zLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QWtlcnMgc2FpZCB0aGUgY291cnNlIHdpbGwgbG9vayBhdCB0aGUgaGlzdG9y
aWNhbCBwb3NpdGlvbnMgdGhhdCBUcnVtcCBoZWxkLCBzdWNoIGFzIHRoZSBjb25jZXB0IG9mIEFt
ZXJpY2EgZmlyc3QsIGhpcyBmb3JlaWduIHBvbGljeSwgdHJhZGUgYW5kIGltbWlncmF0aW9uLiBU
aGUgY291cnNlIGFsc28gd2lsbCBsb29rIGF0IFRydW1wIHN1cHBvcnRlcnMuIDwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2h5IGRpZCByb3VnaGx5IDYwIG1pbGxpb24gcGVvcGxlIHN1cHBvcnQgaGltPyBXaGF0IHdl
cmUgdGhlIGlzc3VlcyB0aGF0IGNvbXBlbGxlZCB0aGVtIHRvIGNob29zZSBUcnVtcCBvdmVyIENs
aW50b24/IFdoeSB3ZXJlIHRoZSBwcmVkaWN0aW9ucyBhbmQgcG9sbGluZyBudW1iZXJzIHdyb25n
PyYjODIyMTsgaGUgYXNrZWQuICAmIzgyMjA7SG93IGRpZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHVzZSBvZiBz
b2NpYWwgbWVkaWEgaW1wYWN0IGhpcyBjYW1wYWlnbiBhbmQgaG93IGRpZCBoZSB1c2UgaXQgdG8g
aGlzIGFkdmFudGFnZT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjb3Vyc2UgYWxzbyB3aWxsIGV4cGxvcmUg
VHJ1bXAgdGhlIHBlcnNvbiwgdGhlIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgZWxlbWVudHMgb2YgdGhlIGNhbXBh
aWduLCBhbGxlZ2F0aW9ucyBhZ2FpbnN0IFRydW1wIGFuZCBob3cgaGUgd2FzIGFibGUgdG8gd2l0
aHN0YW5kIGFsbCBvZGRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCBpcyByZWFsbHkgcGFydCBvZiBteSBp
bnRlcmVzdCBpbiBUcnVtcCwgdGhhdCBkZXNwaXRlIGFsbCBvZiB0aGUgbmF5c2F5ZXJzIGJvdGgg
aW4gdGhlIFJlcHVibGljYW4gUGFydHkgYW5kIERlbW9jcmF0aWMgUGFydHksIGhlIHdhcyBhYmxl
IHRvIHN0YW5kIGZpcm0gYW5kIGluIHRoZSBlbmQgd2luIHRoZSBlbGVjdGlvbiwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuICAmIzgyMjA7SSBqdXN0IGtlZXAgZ29pbmcgYmFjayB0byB0aGUgcmVsZWFzZSBvZiB0
aGUgdGFwZSB3aGVyZSBwZW9wbGUgb24gYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGUgYWlzbGUgd2VyZSBjYWxs
aW5nIGZvciBoaW0gdG8gc3RlcCBkb3duIGFuZCBSZXB1YmxpY2FucyBzYXlpbmcgdGhhdCBpdCB3
b3VsZCBiZSB0b3RhbCBkZWZlYXQgZm9yIHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIFBhcnR5LCB3aGVuIGluIGZh
Y3QgW3dpdGggTWljaGlnYW4gc3RpbGwgY291bnRpbmddIGhlIGdvdCAzMDMgb2YgdGhlIGVsZWN0
b3JhbCB2b3Rlcywgd2hpY2ggZmV3IHBlb3BsZSBwcmVkaWN0ZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ba2Vy
cyB3YXMgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZSBjb250cm92ZXJzaWFsIDIwMDUgdGFwZSBpbiB3aGljaCBU
cnVtcCBtYWRlIGxld2QgY29tbWVudHMgYWJvdXQgd29tZW4uPC9wPjxwPlRoZSBjb3Vyc2Ugd2ls
bCBleGFtaW5lIHNpbWlsYXJpdGllcyBiZXR3ZWVuIERlbW9jcmF0aWMgY2FuZGlkYXRlIEJlcm5p
ZSBTYW5kZXJzIGFuZCBUcnVtcC4gIEZvciBleGFtcGxlLCB0aGV5IGJvdGggaGFkIHRoZSBzYW1l
IHBvc2l0aW9uIG9uIHRyYWRlLiAgPC9wPjxwPk90aGVyIHRvcGljcyB3aWxsIGluY2x1ZGUgdGhl
IGJyb2FkIHRoZW1lcyBvZiB0aGUgMjAxNiBjYW1wYWlnbiwgaW5jbHVkaW5nIGdsb2JhbGlzbSB2
ZXJzdXMgbmF0aW9uYWxpc20gYW5kIHBvcHVsaXNtIHZlcnN1cyBlbGl0aXNtLjwvcD48cD5UaGUg
dGhyZWUgY3JlZGl0LWhvdXIgY291cnNlIHdpbGwgYmUgb2ZmZXJlZCBpbiB0aGUgc3ByaW5nIHNl
bWVzdGVyLCB3aGljaCBiZWdpbnMgSmFuLiAxNywgdG8gYm90aCBncmFkdWF0ZSBhbmQgdW5kZXJn
cmFkdWF0ZSBzdHVkZW50cyBpbiBhbnkgbWFqb3IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbnN0ZWFkIG9mIHBl
b3BsZSBiZWluZyBhbmdyeSBhYm91dCB0aGUgVHJ1bXAgZWxlY3Rpb24gb3IgZWxhdGVkLCBidXQg
bm90IGRpc2N1c3NpbmcgaXQgd2l0aCBvbmUgYW5vdGhlciwgbGV0JiM4MjE3O3MgaGF2ZSBhIGNs
YXNzIGFuZCBsb29rIGF0IHRoZSBlbGVjdGlvbiByZXN1bHRzIGFuZCB3aHkgbWFueSBwZW9wbGUg
dm90ZWQgZm9yIFRydW1wLiBXZXJlIHRoZXkgbWFkIG9yIHdlcmUgdGhlcmUganVzdGlmaWNhdGlv
bnMgb3Igc3BlY2lmaWMgcmVhc29ucz8mIzgyMjE7IEFrZXJzIGFza2VkLiAgJiM4MjIwO0kgcmVh
bGx5IHdhbnQgdG8gYnJpbmcgcGVvcGxlIHRvZ2V0aGVyIGFuZCBoYXZlIHRoZW0gZGlzY3VzcyB0
aGUgZWxlY3Rpb24gYW5kIHRhbGsgYWJvdXQgaXQgb3Blbmx5IGFuZCBpbiBhIGNpdmlsIGFuZCBh
Y2FkZW1pYyBtYW5uZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.