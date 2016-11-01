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UA lands $3 million donation to advance polymer research

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 1, 2016 - 06:02 PM
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Dr. W. Gerald Austen, renowned cardiac and thoracic surgeon during a news conference announcing the creation of a $3 million W. Gerald Austen Endowed Chair in Polymer Science and Polymer Engineering from the Knight Foundation named for Dr. Austen Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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