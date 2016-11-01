UA lands $3 million donation to advance polymer research

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEpvaG4gUy4gYW5kIEphbWVzIEwuIEtuaWdodCBGb3VuZGF0aW9uIGlzIGdpdmluZyB0
aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiAkMyYjODE5NDttaWxsaW9uIHRvIGNyZWF0ZSBhbiBlbmRv
d21lbnQgaW4gcG9seW1lciBzY2llbmNlIGFuZCBwb2x5bWVyIGVuZ2luZWVyaW5nIHRvIHN1cHBv
cnQgaXRzIHJlc2VhcmNoIGFuZCBpbm5vdmF0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgZW5kb3dtZW50LCB0aGUg
dW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QsIGlzIG5hbWVkIGluIHJlY29nbml0aW9uIG9mIHRo
ZSB3b3JrIG9mIEFrcm9uIG5hdGl2ZSBEci4gVy4gR2VyYWxkIEF1c3RlbiwgYSByZW5vd25lZCBj
YXJkaWFjIGFuZCB0aG9yYWNpYyBzdXJnZW9uLjwvcD48cD5LbmlnaHQgRm91bmRhdGlvbiBQcmVz
aWRlbnQgQWxiZXJ0byBJYmFyZ3VlbiBzYWlkIHRoZSBlbmRvd21lbnQgd2FzIGNyZWF0ZWQgJiM4
MjIwO2ZvciB0aGUgY2l0eSBhbmQgY29udGludWluZyBzdXBwb3J0IGZvciBleGNlbGxlbmNlIGF0
IHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGFuZCB0byBob25vciBhIHRydWx5IGdyZWF0IG1hbiB3aG8gaGFzIHN0
cm9uZyB0aWVzIHRvIEFrcm9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXVzdGVuIHNlcnZlZCBvbiB0aGUgS25p
Z2h0IEZvdW5kYXRpb24gYm9hcmQgb2YgdHJ1c3RlZXMgZm9yIDI0IHllYXJzIGFuZCBhcyBib2Fy
ZCBjaGFpciBmb3IgMTQgeWVhcnMuIEF1c3RlbiBzYWlkIGhlIGltcGxlbWVudGVkIHRoZSBydWxl
IHRoYXQgYSBib2FyZCBtZW1iZXIgc2hvdWxkIHJldGlyZSBhdCBhZ2UgODAgYW5kIHRoZW4gaGUg
Zm9sbG93ZWQgaXQuIEhlIHJldGlyZWQgbmVhcmx5IHNldmVuIHllYXJzIGFnby48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0RyLiBBdXN0ZW4gd2FzIHRoZSBsZWFkZXIgYW5kIHRoZSBpbnNwaXJhdGlvbiBhbmQgdGhl
IGV2b2x1dGlvbiBvZiB0aGUgS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gZnJvbSBhIHNtYWxsLCBjb21wYW55
LW9yaWVudGVkIGZvdW5kYXRpb24gdG8gdGhlIG5hdGlvbmFsIGZvdW5kYXRpb24gdGhhdCBpdCBp
cyB0b2RheSwmIzgyMjE7IEliYXJndWVuIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBzaW1wbHkgd291bGQgbm90
IGhhdmUgaGFwcGVuZWQgd2l0aG91dCBoaXMgdmlzaW9uLCBpbWFnaW5hdGlvbiBhbmQgaGlzIHRl
bmFjaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIDg2LXllYXItb2xkIHN1cmdlb24gc2FpZCBoZSB3YXMg
dmVyeSBmb25kIG9mIEFrcm9uLiBIZSBzYWlkIGFsdGhvdWdoIGhlIGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIE1J
VCBhbmQgbWVkaWNhbCBzY2hvb2wgaW4gQm9zdG9uIGFuZCBsaXZlZCB0aGVyZSBtb3N0IG9mIGhp
cyBsaWZlLCBtYW55IG9mIGhpcyBjbG9zZSBmcmllbmRzIGFyZSBmcm9tIEFrcm9uLCB3aGVyZSBo
ZSB3ZW50IHRvIGdyYWRlIHNjaG9vbCBhbmQgaGlnaCBzY2hvb2wuPC9wPjxwPkF1c3RlbiB0YWxr
ZWQgYWJvdXQgaGlzIG1vdGhlciwgd2hvIGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9m
IEFrcm9uLCB0YXVnaHQgbGFuZ3VhZ2VzIHRoZXJlIGFuZCB3YXMgYSBtb3RoZXIgb2YgZm91ci4g
IEhlIHNhaWQgaW4gMTk5NSBhdCBhZ2UgOTcgc2hlIHJlY2VpdmVkIHRoZSBVQSBwcmVzaWRlbnQm
IzgyMTc7cyBtZWRhbCBmb3IgaGVyIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBhbmQgc3VwcG9ydCBmb3IgdGhl
IHVuaXZlcnNpdHkuIDwvcD48cD5BdXN0ZW4gcmVjZWl2ZWQgYW4gaG9ub3JhcnkgZGVncmVlIGZy
b20gVUEgaW4gMTk4MCBhbmQgaXMgb24gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGFkdmlzb3J5IGJv
YXJkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIGdyZWF0IGxlZ2FjeSBhbmQgdmVyeSBodW1ibGluZyB0
byBoYXZlIGFuIGVuZG93ZWQgY2hhaXIgYmVhciBteSBuYW1lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+
PHA+VGhlIEF1c3RlbiBCaW9Jbm5vdmF0aW9uIEluc3RpdHV0ZSBpbiBBa3JvbiwgYSBsb2NhbCBj
b2xsYWJvcmF0aW9uIHRvIGFkdmFuY2UgbWVkaWNhbCBpbm5vdmF0aW9uLCBpcyBhbHNvIG5hbWVk
IGFmdGVyIGhpbS4gPC9wPjxwPlVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gcHJvZmVzc29yIE1hdHRoZXcg
QmVja2VyIGhhcyBiZWVuIG5hbWVkIHRoZSBmaXJzdCBob2xkZXIgb2YgdGhlIFcuIEdlcmFsZCBB
dXN0ZW4gY2hhaXIuIEJlY2tlciwgYSBwcm9mZXNzb3IgaW4gdGhlIGRlcGFydG1lbnRzIG9mIFBv
bHltZXIgU2NpZW5jZSBhbmQgQmlvbWVkaWNhbCBFbmdpbmVlcmluZywgaGFzIGEgcmVzZWFyY2gg
Z3JvdXAgdGhhdCBmb2N1c2VzIG9uIGFwcGx5aW5nIHBvbHltZXIgc2NpZW5jZSB0byBkZXZlbG9w
IG5ldyBtZWRpY2FsIGRldmljZXMgYW5kIHJlZ2VuZXJhdGl2ZSBtZWRpY2luZSBhcHBsaWNhdGlv
bnMuIFRoZSBncm91cCBpcyBjdXJyZW50bHkgc2hhcmluZyBhICQ2IG1pbGxpb24gZ3JhbnQgZnJv
bSB0aGUgVS5TLiBBcm15IHdpdGggdHdvIG90aGVyIGluc3RpdHV0aW9ucyB0byB3b3JrIG9uIGdy
b3VuZGJyZWFraW5nIGxpbWItc2FsdmFnZSB0ZWNobmlxdWVzLiA8L3A+PHA+QmVja2VyIGhhcyBi
ZWVuIHdpdGggVUEgc2luY2UgQXByaWwgMjAwOS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaGFzIGJlZW4g
YSByZWFsbHkgc3R1bm5pbmcgc3VycHJpc2UgJiM4MjEyOyBpdHMgcHJldHR5IGluY3JlZGlibGUg
d2hhdCB0aGUgS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gZG9lcyBpbiBhbGwgaXRzIGNvbW11bml0aWVzLCYj
ODIyMTsgQmVja2VyIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgYSBsb3Qgb2YgbmVlZHMgb3V0IHRo
ZXJlLCBhbmQgZm9yIHRoZW0gdG8gcHV0IGVtcGhhc2lzIG9uIHRoaXMgZ2lmdCBmb3IgYSB1bml2
ZXJzaXR5IGlzIHJlYWxseSBzaWduaWZpY2FudC4gT25lLCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBsYXJnZXN0
IG9mIGl0cyBraW5kLCBhbmQgdHdvLCBmb3Igd2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8s
IGl0IHJlcHJlc2VudHMgdHVybmluZyB0aGUgcGFnZSBlc3RhYmxpc2hpbmcgbW9yZSBtZWRpY2Fs
IHR5cGUgb2YgbWF0ZXJpYWxzIGhlcmUgYW5kIHRyeWluZyB0byBncm93IHdoYXQgd2UmIzgyMTc7
cmUgZG9pbmcgbmF0aW9uYWxseS4gSXQmIzgyMTc7cyBteSBob3BlIHRoYXQgSSBkbyB0aGluZ3Mg
d29ydGh5IG9mIHRoZSBuYW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SWJhcmd1ZW4gc2FpZCBCZWNrZXIgYWxy
ZWFkeSBoYXMgdGhlIGtpbmQgb2YgbmF0aW9uYWwgc3RhbmRpbmcgdGhhdCB0aGUgZm91bmRhdGlv
biB0aG91Z2h0IHdvdWxkIGJlIGVzc2VudGlhbCB0byBob25vciBBdXN0ZW4uPC9wPjxwPlVBIFBy
ZXNpZGVudCBNYXR0aGV3IFdpbHNvbiBzYWlkIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mgc3RyZW5ndGggaW4gcG9s
eW1lcnMgcmVtYWlucyBhIGtleSBjb21wZXRpdGl2ZSBhZHZhbnRhZ2UgZm9yIHRoZSB1bml2ZXJz
aXR5IGFuZCB0aGUgY2l0eSBvZiBBa3JvbiBhbmQgc3RhdGUuIDwvcD48cD5PaGlvIGlzIGhvbWUg
dG8gdGhlIGxhcmdlc3QgcG9seW1lciBpbmR1c3RyeSBjbHVzdGVyIGluIEFtZXJpY2EsIHRoZSBu
YXRpb24gYW5kIGV2ZW4gaW50ZXJuYXRpb25hbGx5LCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhp
cyBkb25hdGlvbiBwZXJzb25pZmllcyB0aGUgdmFsdWUgb2YgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkgaW4gdGhl
IGNvbW11bml0eSBhbmQgdGhlIGltcGFjdCBpdCBoYXMgb24gLi4uIHNvIG1hbnkgbGV2ZWxzLCYj
ODIyMTsgV2lsc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtXaGVuIHdlIGNhbiBpbnZvbHZlIG1lZGljYWwgdGVj
aG5vbG9naWVzIGFuZCBkZXZlbG9wbWVudHMgaW4gdGhhdCBhcmVuYSB3ZSYjODIxNztyZSBleGNp
dGVkIHRvIHBsYXkgdGhhdCByb2xlIGFuZCBidWlsZCB1cG9uIHRoaXMgZ2lmdCBhbmQgdGhlIGV4
Y2l0ZW1lbnQgdGhhdCBpdCBicmluZ3MgZWR1Y2F0aW5nIGEgd2hvbGUgbmV3IGdlbmVyYXRpb24g
YW5kIGhlbHBpbmcgZnVydGhlciB0aGUgcmVzZWFyY2ggb2YgRHIuIEJlY2tlciBpbiBoaXMgY29s
bGVnZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkF1c3RlbiBzYWlkIEJlY2tlciB3aWxsIHNlcnZlIGluIHRoZSBj
aGFpciB1bnRpbCBoZSByZXRpcmVzIG9yIG1ha2VzIGFub3RoZXIgY2FyZWVyIG1vdmUuPC9wPjxw
PkhlIHNhaWQgdGhlIEtuaWdodCBicm90aGVycyBzdGFydGVkIHdpdGggdGhlIEFrcm9uIEJlYWNv
biBKb3VybmFsIGFuZCBjcmVhdGVkIGEgZmxlZXQgb2YgbmV3c3BhcGVycyB0aHJvdWdob3V0IHRo
ZSBjb3VudHJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SmFjayBLbmlnaHQgY29uc2lkZXJlZCBBa3JvbiBoaXMg
aG9tZS4gSGUgd2FzIGJvcm4gaW4gQWtyb24gYW5kIGRpZWQgaW4gQWtyb24uJiM4MjIxOyBBdXN0
ZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaGUgd291bGQgYmUgdmVyeSBoYXBweSB0aGF0IHRoZSBL
bmlnaHQgRm91bmRhdGlvbiBpcyBkb2luZyBzb21ldGhpbmcgZm9yIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9m
IEFrcm9uLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPlRoZSBmb3VuZGF0aW9uIHByb3ZpZGVzIGZ1bmRzIGluIGNv
bW11bml0aWVzIHdoZXJlIHRoZSBLbmlnaHQgYnJvdGhlcnMgaGFkIG5ld3NwYXBlcnMgYW5kIHdo
ZXJlIHRoZXkgbGl2ZWQuPC9wPjxwPlNpbmNlIDIwMDgsIHRoZSBLbmlnaHQgRm91bmRhdGlvbiBo
YXMgaW52ZXN0ZWQgbW9yZSB0aGFuICQ1OCBtaWxsaW9uIGluIEFrcm9uLiA8L3A+PHA+VGhlIGZv
dW5kYXRpb24gcHJvdmlkZWQgJDI3LjUgbWlsbGlvbiBpbiBmdW5kaW5nIHRvIHRoZSBVbml2ZXJz
aXR5IG9mIEFrcm9uIHNpbmNlIHRoZSAxOTUwcy4gSW4gTWF5IG9mIGxhc3QgeWVhciB0aGUgS25p
Z2h0IEZvdW5kYXRpb24gaW52ZXN0ZWQgJDUgbWlsbGlvbiBpbiBmdW5kaW5nIGZvciBVQSBhbmQg
dGhlIG5vbnByb2ZpdCBEQU5DRUNsZXZlbGFuZCB0byBsYXVuY2ggdGhlIE5hdGlvbmFsIENlbnRl
ciBmb3IgQ2hvcmVvZ3JhcGh5IG9uIHRoZSBBa3JvbiBjYW1wdXMuIEl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNl
Y29uZCBjZW50ZXIgb2YgaXRzIGtpbmQgaW4gdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPk1hcmlseW4gTWls
bGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzA5OCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW1p
bGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.