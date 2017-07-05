UA’s LeBron James Family Foundation College of Education receives mentorship grant, helps Barberton students

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkhvdyB0byBiZSBhIG1lbnRvciAuLi4gPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudWFrcm9uLmVkdS9lZHVjYXRpb24vY29tbXVuaXR5LWVuZ2FnZW1lbnQv
Y2MvQmUlMjBBJTIwTWVudG9yJTIwQWQucGRmIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnVha3Jvbi5l
ZHUvZWR1Y2F0aW9uL2NvbW11bml0eS1lbmdhZ2VtZW50L2NjL0JlJTIwQSUyME1lbnRvciUyMEFk
LnBkZjwvYT4gb3IgY29udGFjdCBFcmluIFN0ZXZpYyBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZXN0ZXZp
Y0B1YWtyb24uZWR1Ij5lc3RldmljQHVha3Jvbi5lZHU8L2E+LjwvcD4=
PHA+VGhhbmtzIHRvIGEgZ3JhbnQgZnJvbSB0aGUgc3RhdGUsIEJhcmJlcnRvbiBzdHVkZW50cyB3
aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGhhdmUgc29tZW9uZSB0byBzaG93IHRoZW0gdGhlIHdheSBvbiB0aGVp
ciBwYXRoIHRvIHN1Y2Nlc3MuPC9wPjxwPlRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mg
TGVCcm9uIEphbWVzIEZhbWlseSBGb3VuZGF0aW9uIENvbGxlZ2Ugb2YgRWR1Y2F0aW9uIGhhcyBy
ZWNlaXZlZCAkOTksOTc0IGZyb20gdGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFZHVjYXRpb24gZm9y
IGl0cyBjb21tdW5pdHkgeW91dGggbWVudG9yc2hpcCBwcm9ncmFtLCBpdHMgc2hhcmUgb2YgJDku
OSBtaWxsaW9uIHRoZSBzdGF0ZSBoYXMgYXdhcmRlZCB0byAxMTYgY29tbXVuaXR5IHBhcnRuZXJz
aGlwcy4gVGhlIENvbW11bml0eSBDb25uZWN0b3JzIGdyYW50IHdpbGwgaGVscCAyMDcgYXQtcmlz
ayBCYXJiZXJ0b24gc3R1ZGVudHMgaW4gZ3JhZGVzIGZpdmUgdGhyb3VnaCAxMiBjb25uZWN0IHdp
dGggcm9sZSBtb2RlbHMgd2hvIGNhbiBtb3RpdmF0ZSBhbmQgaW5zcGlyZSB0aGVtIHRvIGRldmVs
b3Agc2tpbGxzIHRoYXQgbGVhZCB0byBzdWNjZXNzIGluIHNjaG9vbCwgdGhlIHdvcmtwbGFjZSBh
bmQgdGhlIGNvbW11bml0eS48L3A+PHA+VGhlIGNvbGxlZ2Ugb2YgZWR1Y2F0aW9uIGlzIHdvcmtp
bmcgd2l0aCBKb2huc29uIFVuaXRlZCBNZXRob2Rpc3QgQ2h1cmNoLCBSYXltb25kIEphbWVzIEZp
bmFuY2lhbCBhbmQgaUNBUkUgTWVudG9yaW5nIG9mIHRoZSBVbml0ZWQgV2F5IG9mIFN1bW1pdCBD
b3VudHkuIFRoZSBnb2FsIGlzIHRvIGhlbHAgdGhlIHN0dWRlbnRzIGltcHJvdmUgdGhlaXIgYWNh
ZGVtaWMgcGVyZm9ybWFuY2UgYnkgc2V0dGluZyBhbmQgYXNzZXNzaW5nIHRoZWlyIHByb2dyZXNz
IHRvd2FyZCBjb2xsZWdlIGFuZC9vciBjYXJlZXIgZ29hbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgQ29t
bXVuaXR5IENvbm5lY3RvciBncmFudCBwcm92aWRlcyBvdXIgc3R1ZGVudHMgd2l0aCB0aGUgb3Bw
b3J0dW5pdHkgdG8gbWFrZSBjb25uZWN0aW9ucyBhbmQgZ2FpbiBzdXBwb3J0IGZyb20gVW5pdmVy
c2l0eSBvZiBBa3JvbiBzdHVkZW50cywgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBwcm9mZXNzb3JzIGFu
ZCBCYXJiZXJ0b24gY29tbXVuaXR5IG1lbWJlcnMgd2hvIGFyZSBpbnZvbHZlZCBpbiB0aGlzIG1l
bnRvcmluZyBwcm9ncmFtLCYjODIyMTsgc2FpZCBKZWZmIFJhbW55dHosIHRoZSBjdXJyZW50IEJh
cmJlcnRvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBwcmluY2lwYWwgd2hvIHdpbGwgdGFrZSBvdmVyIGFzIGRpc3Ry
aWN0IHN1cGVyaW50ZW5kZW50IGluIEF1Z3VzdC4gJiM4MjIwO1lvdW5nIHBlb3BsZSBqdXN0IHN0
YXJ0aW5nIG91dCBpbiBsaWZlIG5lZWQgYSBzdXBwb3J0IHN5c3RlbSBhbmQgZ28tdG8gcGVvcGxl
IG91dHNpZGUgb2YgdGhlaXIgaG9tZSBpbiBvcmRlciB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsLiBXZSBjcmVh
dGUgbWFueSBvZiB0aGVzZSB0eXBlIG9mIGNvbm5lY3Rpb25zIGF0IHNjaG9vbCB3aXRoIHRlYWNo
ZXJzLCBzdXBwb3J0IHN0YWZmLCBhZG1pbmlzdHJhdG9ycyBhbmQgY29hY2hlcy4gVGhlIENvbW11
bml0eSBDb25uZWN0b3IgZ3JhbnQgcHJvdmlkZXMgYW4gZXh0ZW5kZWQgbGF5ZXIgb2Ygc3VwcG9y
dCAobWVudG9ycykgdGhhdCB3aWxsIGVuY291cmFnZSwgc3VwcG9ydCBhbmQgaGVscCBvdXIgc3R1
ZGVudHMgZGV2ZWxvcCBpbnRvIHN1Y2Nlc3NmdWwgYWR1bHRzIG5vIG1hdHRlciB3aGF0IHBhdGgg
dGhleSBjaG9vc2UgaW4gbGlmZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBtZW50b3JpbmcgcHJvZ3JhbSBp
cyBqdXN0IG9uZSBleGFtcGxlIHRoZSBjb25uZWN0aW9ucyBiZXR3ZWVuIEJhcmJlcnRvbiBzY2hv
b2xzIGFuZCB0aGUgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD5UaGUgQmFyYmVydG9uIGRpc3RyaWN0IHJlcXVp
cmVzIGV2ZXJ5IHNlbmlvciB0byBjb21wbGV0ZSAxMCBob3VycyBvZiBjb21tdW5pdHkgc2Vydmlj
ZS4gU3R1ZGVudHMgYWxzbyBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBjb21tdW5pdHkgc2VydmljZSB0aHJvdWdo
b3V0IHRoZSB5ZWFyIGJ5IHZvbHVudGVlcmluZyBhdCBldmVudHMgc3VjaCBhcyBSZWxheSBmb3Ig
TGlmZSBhdCBMYWtlIEFubmEsIHRoZSBNZW1vcmlhbCBEYXlzIHNlcnZpY2UsICBhIGZhbGwgeWFy
ZCBjbGVhbnVwIGZvciBzZW5pb3IgY2l0aXplbnMsIHZvbHVudGVlcmluZyB0byBoZWxwIHN1cHBv
cnQgdGhlIE11bSBGZXN0aXZhbCBhbmQgQ2hlcnJ5IEJsb3Nzb20gRmVzdGl2YWwgYW5kIG90aGVy
IGFjdGl2aXRpZXMsIFJhbW55dHogc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGJ1aWxkIHBhcnRuZXJz
aGlwcyB3aXRoIHBhcmVudHMsIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMsIGxvY2FsIHVuaXZlcnNpdGllcywg
bWlsaXRhcnkgYnJhbmNoZXMsIGNodXJjaGVzLCBhbmQgbG9jYWwgbGVhZGVycywmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGUgQmFyYmVydG9uIENpdHkgU2Nob29sIERpc3RyaWN0IHVuZGVyc3Rh
bmRzIHRoYXQgc2Nob29scyBjYW5ub3QgZG8gaXQgYWxvbmUuIEFsbCBvZiB1cyB3YW50IHdoYXQg
aXMgYmVzdCBmb3Igb3VyIHN0dWRlbnRzLCB0aGVyZWZvcmUgd2UgaW5jbHVkZSBvdXIgc3VwcG9y
dCBzeXN0ZW0gaW4gZXZlcnl0aGluZyB3ZSBwb3NzaWJseSBjYW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiB0
aGUgbWVudG9yaW5nIHByb2dyYW0sIHVuaXZlcnNpdHkgc3R1ZGVudHMgYXJlIGFzc2lnbmVkIHRv
IGEgY2xhc3Nyb29tIGJhc2VkIG9uIHRoZWlyIG1ham9yLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gVUEmIzgyMTc7
cyB3ZWJzaXRlLiBUaGUgbWVudG9yc2hpcCB0YWtlcyBwbGFjZSBvdmVyIGEgc2VtZXN0ZXIgdW5k
ZXIgdGhlIHN1cGVydmlzaW9uIG9mIHByb2Zlc3NvcnMgYW5kIEJhcmJlcnRvbiB0ZWFjaGVycy4g
PC9wPjxwPkFkdWx0IG1lbnRvcnMgZnJvbSBKb2huc29uIFVuaXRlZCBNZXRob2Rpc3QgQ2h1cmNo
IGFuZCB0aGUgbGFyZ2VyIEJhcmJlcnRvbiBjb21tdW5pdHkgd2hvIHBhc3MgYSBiYWNrZ3JvdW5k
IGNoZWNrIGFuZCBhdHRlbmQgcmVxdWlyZWQgdHJhaW5pbmcgYXJlIG1hdGNoZWQgYXMgbWVudG9y
cyB0byB5b3V0aC4gTWVudG9ycyBjb21taXQgdG8gbWVldGluZyB0aGVpciBzdHVkZW50cyBhdCBs
ZWFzdCBvbmNlIGEgd2VlayAmIzgyMTI7IGluIHNjaG9vbCBhbmQgb3V0c2lkZSBvZiBzY2hvb2wg
JiM4MjEyOyBpbiB0aGUgZmFsbCBhbmQgc3ByaW5nIHNlbWVzdGVycy4gT3ZlciB0aGUgY291cnNl
IG9mIHRoZSBzY2hvb2wgeWVhciwgbWVudG9ycyBoZWxwIG1vbml0b3Igc3R1ZGVudCBwcm9ncmVz
cyBhbmQgZW5jb3VyYWdlIGdyb3d0aC4gPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ncmFtIGdldHMgcmVzdWx0cy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgZm91bmQgdGhhdCB0aGUgc3R1ZGVudHMgd2hvIGhhdmUgYmVl
biBpbnZvbHZlZCB3aXRoIHRoZSBtZW50b3JpbmcgcHJvZ3JhbSBoYXZlIGltcHJvdmVkIGluIGFj
YWRlbWljcyBhbmQgcmVzcG9uc2liaWxpdHksJiM4MjIxOyBSYW1ueXR6IHNhaWQuICYjODIyMDtX
aGVuIHlvdSBoYXZlIGFuIGFkdWx0IG91dHNpZGUgb2YgeW91ciBob21lIGNoZWNraW5nIG9uIHlv
dSB3ZWVrbHkgYW5kIGVuY291cmFnaW5nIHlvdSwgbW9zdCBzdHVkZW50cyBkb24mIzgyMTc7dCB3
YW50IHRvIGRpc2FwcG9pbnQgdGhlbS4gTWFueSBzdHVkZW50cyBpbiB0aGlzIHByb2dyYW0gdG9v
ayB0aGUgQUNUIGJlY2F1c2Ugb2YgZW5jb3VyYWdlbWVudCBmcm9tIHRoZWlyIG1lbnRvcnMuJiM4
MjIxOyA8L3A+PHA+VGhlIENvbW11bml0eSBDb25uZWN0b3JzIHByb2dyYW0gZ3JldyBvdXQgb2Yg
YSBwcm9wb3NhbCBieSBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIGluIGhpcyAyMDE0IFN0YXRlIG9mIHRoZSBT
dGF0ZSBhZGRyZXNzIGluIHdoaWNoIGhlIG91dGxpbmVkIGEgcGxhbiB0byBicmluZyB0b2dldGhl
ciBmYW1pbGllcywgY29tbXVuaXR5IG9yZ2FuaXphdGlvbnMsIGZhaXRoLSBvciB2YWx1ZXMtYmFz
ZWQgb3JnYW5pemF0aW9ucywgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgb3RoZXJzIHRvIHN1cHBvcnQgc2Nob29s
cyBhbmQgbWVudG9yIHN0dWRlbnRzLiBUaGUgbWVhc3VyZSB3YXMgcGFzc2VkIGJ5IHRoZSBPaGlv
IEdlbmVyYWwgQXNzZW1ibHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbiB0aHJlZSB5ZWFycywgd2UmIzgyMTc7
dmUgc3VycGFzc2VkIG1vcmUgdGhhbiBhIHF1YXJ0ZXIgb2YgYSBtaWxsaW9uIGRvbGxhcnMgdG8g
c3VwcG9ydCB0aGlzIGlubm92YXRpdmUgY29tbXVuaXR5IGVuZ2FnZW1lbnQgbW9kZWwsJiM4MjIx
OyBCcmFkIE1hZ3V0aCwgYW4gYXNzb2NpYXRlIHByb2Zlc3NvciBvZiBzb2NpYWwgc3R1ZGllcyBl
ZHVjYXRpb24gYXQgVUEsIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UsICYjODIyMDthbmQgd2UmIzgy
MTc7cmUgZXhjaXRlZCBvdXIgdW5pdmVyc2l0eSwgaXRzIGZhY3VsdHkgYW5kIHN0dWRlbnRzIGFy
ZSBhdCB0aGUgZm9yZWZyb250IG9mIHRoaXMgc3VjY2Vzc2Z1bCBjb2xsYWJvcmF0aXZlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIHJlY2VpdmVkIDE5NyBhcHBsaWNhdGlvbnMgZm9yIGZ1bmRpbmcg
ZHVyaW5nIHRoaXMgcm91bmQuPC9wPjxwPk1vbmljYSBMLiBUaG9tYXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zODI3IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5tdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBU
d2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NTFRob21hc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7TUxUaG9tYXNBQkombmJzcDs8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNl
Ym9vay5jb20vTUxUaG9tYXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.