All CATEGORIES
☰ Menu

University of Akron

University of Akron to sell former president’s residence

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 07:06 PM | Updated: February 16, 2017 - 06:44 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The exterior of the home of then University of Akron President Luis Proenza at 465 Burning Tree Drive in Akron, in this April 1, 2013 file photo. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

Sandridge Food expanding operation in Medina - 7:59 PM

Sandridge Food Corp., the Medina maker of Grandma’s brand potato and macaroni salads and other refrigerated foods, is planning a $16.1 million expansion that will include adding 50 new jobs by 2020.

map16cut_1
New names for Akron neighborhoods stir history
trump17cut_01
Trump raps ‘criminal’ leaks, ‘dishonest’ media, ‘bad’ judges
warm17cut_02
Polar Plunge not so polar this weekend — warm weather on tap for cold-weather events
uaboard16cut_01
University of Akron to sell former president’s residence
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next