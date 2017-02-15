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University of Akron

University of Akron to sell former president’s residence

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 07:06 PM | Updated: February 16, 2017 - 06:44 AM
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The exterior of the home of then University of Akron President Luis Proenza at 465 Burning Tree Drive in Akron, in this April 1, 2013 file photo. (Akron Beacon Journal file photo)


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