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Words can hurt -UA’s Student Government wants to build a wall of offensive words then destroy it

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 19, 2016 - 10:48 PM
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Percussionists Matt Diehl (left), David Bramley, Noah Roberts and Lex Kohler play Cuban music at an event opening Diversity Week 2016 at the University of Akron student union on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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