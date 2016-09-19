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Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 19, 2016 - 10:48 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:35 PM
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Percussionists Matt Diehl (left), David Bramley, Noah Roberts and Lex Kohler play Cuban music at an event opening Diversity Week 2016 at the University of Akron student union on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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