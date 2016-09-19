All CATEGORIES
☰ Menu

Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 19, 2016 - 10:48 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Percussionists Matt Diehl (left), David Bramley, Noah Roberts and Lex Kohler play Cuban music at an event opening Diversity Week 2016 at the University of Akron student union on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

shooting 20 - AKRON BEACON JOURNAL
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had short criminal history

The Kenmore man who was fatally shot by a police officer on Sunday afternoon had a short criminal history, Akron police reported.

diversity20cut_04
Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later - 3:25 PM
racewho20cut_chef01
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot - 2:37 PM
Bob Dyer: Trying to smile as summer slips away
New option in school building plan would give Akron six high schools - 3:25 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next