All CATEGORIES
☰ Menu

Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 19, 2016 - 10:48 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Percussionists Matt Diehl (left), David Bramley, Noah Roberts and Lex Kohler play Cuban music at an event opening Diversity Week 2016 at the University of Akron student union on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

racewho20cut_chef01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot

Helen McWilliams will be the first to tell you her shtick is “silly,” and yet dressing up as a chef and swinging a heavy stockpot on a 26.2-mile run hits so many sweet spots for this fun-loving Cuyahoga Falls woman.

racewho21_zarembka_01
Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey - 9:13 PM
vandals21cut_02
Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation
shooting 20
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had short criminal history
diversity20cut_04
Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next