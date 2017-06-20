All CATEGORIES
☰ Menu

Community relations

Youths charged with leaving racial epithets on Ellet High School door apologize through letter

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 20, 2017 - 07:33 AM | Updated: June 20, 2017 - 09:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Pastor Herman Matherson of The House of the Lord, listens as his fellow Pastor Ray Greene (not pictured) talks about working with the group of boys, who were charged in the racist language incident at Ellet High School in March through the Peace Justice and Equality group of Summit County Juvenile Court at House of the Lord in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

sapper22cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Barberton man sentenced to three years in prison for hit-and-run crash that fatally injured another man

After Carl Sapper hit what he thought was a deer in Barberton last November, he drove away in his damaged car and called a friend to go see what he had struck.

Regional news briefs — June 22, 2017
ott022cut_01
Ohio city makes plans for funeral of Otto Warmbier, the student who was held in North Korea
tax22cut_01
Akron mayor, City Council ready to ask voters to approve income tax increase
russia22cut_01
U.S. officials underscore Russia threat to 2016 elections
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next