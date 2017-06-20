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Youths charged with leaving racial epithets on Ellet High School door apologize through letter

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 20, 2017 - 07:33 AM | Updated: June 20, 2017 - 07:48 AM
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Pastor Herman Matherson of The House of the Lord, listens as his fellow Pastor Ray Greene (not pictured) talks about working with the group of boys, who were charged in the racist language incident at Ellet High School in March through the Peace Justice and Equality group of Summit County Juvenile Court at House of the Lord in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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