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Court

Ex-cop testifies in retrial over 2015 shooting of motorist

By Janice Morse
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 09:10 PM
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Former University of Cincinnati police officer Raymond Tensing (left) talks to his father, Paul Tensing, at his retrial Friday at the Hamilton County Courthouse in Cincinnati. Tensing is charged with murder and voluntary manslaughter in the shooting of unarmed black motorist Sam DuBose during a 2015 traffic stop. (Cara Owsley /The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


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