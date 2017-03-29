All CATEGORIES
☰ Menu

Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site

Beacon Journal staff report

Published: March 29, 2017 - 11:10 AM | Updated: March 29, 2017 - 11:18 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A roster of neighbors is coming into shape for the 365 by Whole Foods store at its accompanying West Market Street Station retail complex opening this summer at the former site of West Point Market. (Artists rendering)


MORE IN NEWS

water29_3 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home

With little more than saying OK, Akron has saved millions from its billion-dollar sewer project.

edwin29_1
Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore
sweet29cut_04
America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers
Legislation would return tax dollars mishandled in charter schools to the local school districts that lost out
Kisling, Nestico and Redick accused in lawsuit of kickback schemes, fraudulent investigations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next