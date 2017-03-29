Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SGFpcnN0eWxlcyBhbmQgaGVhbHRoeSBhdHRpdHVkZXMgJiM4MjEyOyBhbG9uZyB3aXRoIHBl
dCBjYXJlIGFuZCBJdGFsaWFuIGN1aXNpbmUgJiM4MjEyOyB3aWxsIGZpbGwgdXAgdGhlIG5ldyBy
ZXRhaWwgc3BhY2UgYWNjb21wYW55aW5nIDM2NSBieSBXaG9sZSBGb29kcyB3aGVuIHRoZSBjb21w
bGV4IG9wZW5zIHRoaXMgeWVhciBpbiBXZXN0IEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUgc3RvcmVzIHRvZ2V0
aGVyIHdpbGwgZm9ybSBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgc3RhdGlvbiwgdGhlIGRldmVsb3BtZW50
IG5lYXJpbmcgY29tcGxldGlvbiBhdCB0aGUgZm9ybWVyIHNpdGUgb2YgV2VzdCBQb2ludCBNYXJr
ZXQuPC9wPjxwPkNvbW1lcmNpYWwgcmVhbCBlc3RhdGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgZmlybSBTLkouIENv
bGxpbnMgRW50ZXJwcmlzZXMgb24gV2VkbmVzZGF5IHJlbGVhc2VkIGFuIHVwZGF0ZSBjb25maXJt
aW5nIHNldmVyYWwgbGVhc2VzIGhhdmUgYmVlbiBzaWduZWQgZm9yIHRoZSBzaXRlLjwvcD48cD5U
d28gb2YgdGhlIHRlbmFudHMsIE9yYW5nZXRoZW9yeSBGaXRuZXNzIGFuZCBQaWFkYSBJdGFsaWFu
IFN0cmVldCBGb29kcywgaGF2ZSBhbHJlYWR5IGJlZW4gYW5ub3VuY2VkLjwvcD48cD5BbHNvIGNv
bWluZyB0byB0aGUgY29tcGxleDo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBbnRob255IFZpbmNlJiM4
MjE3OyBOYWlsIFNwYSwgYW4gdXBzY2FsZSBzdG9yZSB0aGF0IGFsc28gaGFzIGxvY2F0aW9ucyBh
dCBQb3J0YWdlIENyb3NzaW5nIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGFuZCBpbiB0aGUgZ3JlYXRlciBD
bGV2ZWxhbmQgYW5kIENvbHVtYnVzIGFyZWEuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7R3JlYXQgQ2xp
cHMsIHRoZSBidWRnZXQgaGFpciBzYWxvbiBjaGFpbiB3aXRoIGxvY2F0aW9ucyB0aHJvdWdob3V0
IHRoZSBhcmVhLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1BldFBlb3BsZSwgZmVhdHVyaW5nIG5hdHVy
YWwgZG9nIGFuZCBjYXQgZm9vZHMgYW5kIG90aGVyIHBldCBzdXBwbGllcy4gVGhlIHN0b3JlcyBv
ZnRlbiBhY2NvbXBhbnkgV2hvbGUgRm9vZHMgbG9jYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O1NhbG9uIExvZnRzLCBhIHNoYXJlZCBzcGFjZSBmb3IgaW5kZXBlbmRlbnQgaGFpciBhbmQgYmVh
dXR5IHNwZWNpYWxpc3RzLiBUaGUgY2hhaW4gaGFzIGxvY2F0aW9ucyBpbiB0aGUgTW9udHJvc2Ug
c2VjdGlvbiBvZiBCYXRoIFRvd25zaGlwIGFuZCB0d28gb3RoZXJzIHByZXBhcmluZyB0byBvcGVu
IGluIEh1ZHNvbiBhbmQgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC48L3A+PHA+VGhlIGFuY2hvciBzdG9yZSwg
MzY1IGJ5IFdob2xlIEZvb2RzIE1hcmtldCwgd2lsbCBiZSB0aGUgY2hhaW4mIzgyMTc7cyBmaXJz
dCBpbiB0aGUgYXJlYS4gVGhlIDMwLDAwMC1zcXVhcmUtZm9vdCBzdG9yZSBpcyBhIG5ldy1jb25j
ZXB0LCBzbWFsbGVyIHZlcnNpb24gb2YgV2hvbGUgRm9vZHMuPC9wPjxwPkFuIGFkZGl0aW9uYWwg
NTYsMDAwIHNxdWFyZSBmZWV0IG9mIHJldGFpbCBzcGFjZSBtYWtlcyB1cCB0aGUgcmVzdCBvZiB0
aGUgY29tcGxleCBhdCBOb3J0aCBIYXdraW5zIEF2ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IFN0YXRpb24gd2lsbCBiZSBhIHJlZ2lv
bmFsIGFzc2V0IGZvciB0aGUgQWtyb24gbWFya2V0IGFuZCB0aGUgbmVhcmJ5IFdhbGxoYXZlbiBj
b21tdW5pdHksJiM4MjIxOyBzYWlkIEp1c3RpbiBMYXRvbmUsIGRpcmVjdG9yIG9mIGxlYXNpbmcg
Zm9yIHRoZSBjZW50ZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.