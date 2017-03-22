All CATEGORIES
☰ Menu

Great Lakes Brewing Co. adding some cans

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 06:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Great Lakes Brewing Co. in Cleveland announced Wednesday that it is adding some cans to its lineup. Turntable Pils, Lightkeeper Blonde Ale and Rally Drum Red Ale will be released in cans this year.


MORE IN NEWS

markets23cut_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are

Akron now has the last of three housing studies. And some findings have floored even its experts.

mingo23cut_01
Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing
amuse23cut_08
Crazy rides and critters: I-X Indoor Amusement Park offers cure for chilly weather blues
Bob Dyer: Snipers get a comedy discount
britain23cut_01
5 dead in vehicle, knife attack at British Parliament
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next