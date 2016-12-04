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How the 20-year-old Barberton Community Foundation is transforming a city

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: December 4, 2016 - 06:18 AM | Updated: December 4, 2016 - 06:18 AM
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Barberton Elementary West second grader Blake Campbell proudly tells the other students he finished the scavenger hunt exercise first work on his Chromebook computer purchased by the Barberton Community Foundation. At right is Breanna Feliciano. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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