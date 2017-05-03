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Library book sales great time to stock up for summer

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 06:26 PM
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Theresa Prezioso joins other volunteers in preparing for the Cuyahoga Falls Library's Friends of the Library Book Sale Wednesday in Cuyahoga Falls. The book sale starts Thursday at at 5:30pm and goes through Saturday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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