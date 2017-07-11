All CATEGORIES
☰ Menu

Downtown

$1.5 million Knight Foundation grant will help connect the dots, improve public spaces for a more vibrant downtown Akron

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 10:10 PM | Updated: July 12, 2017 - 02:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

State Street east of South Main Street Tuesday in Akron. The Knight Foundation has awarded the Downtown Akron Partnership 1.5 million dollars to improve public spaces downtown and encourage University of Akron students to get off of the skywalk (background center) and on to the street as they are walking to the Polsky Building at left.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

skull15cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016 - 4:52 PM

There is now a face to the man whose skull was found sitting in the middle of a Akron sidewalk in 2016.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk
firestone14cut_1
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’
stow14cut_01
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at University of Akron
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next