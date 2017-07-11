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Downtown

$1.5 million Knight Foundation grant will help connect the dots, improve public spaces for a more vibrant downtown Akron

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 10:10 PM | Updated: July 12, 2017 - 02:38 PM
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State Street east of South Main Street Tuesday in Akron. The Knight Foundation has awarded the Downtown Akron Partnership 1.5 million dollars to improve public spaces downtown and encourage University of Akron students to get off of the skywalk (background center) and on to the street as they are walking to the Polsky Building at left.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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