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10 people arrested in Green for soliciting prostitution

Beacon Journal staff report

Published: December 16, 2016 - 04:37 PM

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