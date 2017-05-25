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$12 million, rock-splitting, tunnel-boring Rosie debuts for cameras

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 05:26 PM | Updated: May 26, 2017 - 03:31 PM
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Akron Mayor Daniel Horrigan tours "Rosie" Akron Tunnel Boring Machine at The Robbins Company on Thursday in Solon. The TBM will dig the Ohio Canal interceptor tunnel underneath downtown Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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