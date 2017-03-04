By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer
15 homicides from 2016 remain unsolved in Akron March 05,2017 07:43 PM GMT Nick Glunt Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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