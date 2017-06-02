15-month-old girl dies after being hit by car backing out of Akron driveway

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAxNS1tb250aC1vbGQgQWtyb24gZ2lybCBkaWVkIFRodXJzZGF5IGFmdGVyIGJlaW5nIHN0
cnVjayBieSBhIGNhciB0aGF0IHdhcyBiYWNraW5nIG91dCBvZiBhIGRyaXZld2F5LCB0aGUgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBNZWRpY2FsIEV4YW1pbmVyJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPkF0
IGFib3V0IDQ6NDAgcC5tLiBUaHVyc2RheSwgQWxheWFoIEhhcnJpcyB3YXMgc3RydWNrIGJ5IGEg
dmVoaWNsZSBiYWNraW5nIG91dCBvZiBhIGRyaXZld2F5IGluIHRoZSAxMjAwIGJsb2NrIG9mIExp
bHkgU3RyZWV0IGluIEFrcm9uLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UgZnJvbSB0aGUg
bWVkaWNhbCBleGFtaW5lci4gU2hlIHdhcyBwcm9ub3VuY2VkIGRlYWQgZnJvbSBoZXIgaW5qdXJp
ZXMgYXQgNjoyOCBwLm0uIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxw
PlRoZSBNZWRpY2FsIEV4YW1pbmVyJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGFuZCBBa3JvbiBwb2xpY2UgYXJl
IGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIGRlYXRoLjwvcD48cD5ObyBmdXJ0aGVyIGRldGFpbHMgd2VyZSBp
bW1lZGlhdGVseSBhdmFpbGFibGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.