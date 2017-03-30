16-year-old accused of shooting Akron man in the head

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAxNi15ZWFyLW9sZCBib3kgZnJvbSBIb2xseSwgTWljaC4sIGlzIGFjY3VzZWQgb2Ygc2hv
b3RpbmcgYW4gQWtyb24gbWFuIGluIHRoZSBoZWFkIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+VGhlIHRlZW4g
aGFzIGJlZW4gY2hhcmdlZCB3aXRoIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGFuZCBpcyBpbiBjdXN0b2R5
IG9mIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEp1dmVuaWxlIERldGVudGlvbiBDZW50ZXIuPC9wPjxwPlRo
ZSB2aWN0aW0sIGEgMjMteWVhci1vbGQgbWFuLCB3YXMgZm91bmQgc2hvcnRseSBhZnRlciAyIGEu
bS4gTW9uZGF5IHNpdHRpbmcgaW4gYSBjaGFpciBpbiB0aGUgbGl2aW5nIHJvb20gb2YgYSBob3Vz
ZSBpbiB0aGUgMTAwMCBibG9jayBvZiBNdXJyYXkgQXZlbnVlIGluIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mg
Tm9ydGggSGlsbCBuZWlnaGJvcmhvb2QuIFRoZSB2aWN0aW0gd2FzIHRha2VuIHRvIFN1bW1hIEFr
cm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwgd2l0aCBzZXJpb3VzIGluanVyaWVzLjwvcD48cD5UaGUgc3VzcGVj
dCwgd2hvIHdhcyBhdCB0aGUgc2NlbmUgd2hlbiBvZmZpY2VycyBhcnJpdmVkLCByZXBvcnRlZGx5
IGNvbmZlc3NlZCBhbmQgd2FzIHRha2VuIGludG8gY3VzdG9keSBpbW1lZGlhdGVseSwgcG9saWNl
IHNhaWQgaW4gYSByZXBvcnQuPC9wPjxwPkZ1cnRoZXIgZGV0YWlscyB3ZXJlIG5vdCBpbW1lZGlh
dGVseSBhdmFpbGFibGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.