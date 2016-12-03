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2 adults and 2 children killed in fire on East Tallmadge Avenue

Beacon Journal staff report

Published: December 3, 2016 - 09:53 AM | Updated: December 3, 2016 - 10:55 PM
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