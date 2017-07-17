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2 men shot in Akron over weekend; arrest made in homicide from last weekend

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 01:23 PM | Updated: July 17, 2017 - 01:49 PM
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Terrell Clayton, 22, of Belmont Street in Akron, was charged with murder.


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