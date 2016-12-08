All CATEGORIES
☰ Menu

2 people found hanging from vehicle near hospital; drug overdoses suspected

Beacon Journal staff report

Published: December 8, 2016 - 08:13 AM | Updated: December 8, 2016 - 08:36 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

(Courtesy of Newsnet5.com)


MORE IN NEWS

dyer08_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Bob Dyer: A ray of light into his lonely night - 10:22 AM

When you’re an old guy, and your wife dies, and the rest of your family is scattered around the country, life can be lonely.

census08cut_03
Summit County going gray as population ages, census figures confirm
pearl08cut_06
Two local Pearl Harbor survivors among dwindling number left to tell the tale
Mandel to run for U.S. Senate, again
trump08cut_1
Trump chooses hard-liners but talks softer on immigration
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next