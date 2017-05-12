By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer
20 years later: Time and technology help sold baby find parents May 14,2017 04:20 PM GMT Paula Schleis Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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