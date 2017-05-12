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20 years later: Time and technology help sold baby find parents

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 02:31 PM | Updated: May 14, 2017 - 12:20 PM
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Mark Eckenrode looks over materials at his home�in Lakeland Fl. that he has collected in the search for his newly discovered family. This year marks 20 years since Mark Eckenrode picked up the Beacon Journal to find out he was adopted and a "Hicks Baby." (Special to the Akron Beacon Journal/ Ernst Peters/The Ledger)


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