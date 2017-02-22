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24-year-old man killed in work-related accident at Akron recycling facility

Beacon Journal staff report

Published: February 22, 2017 - 11:25 AM

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