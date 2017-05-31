3 centenarian sisters honored at high school graduation in Stark County

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBUaHJlZSBjZW50ZW5hcmlhbiBzaXN0ZXJzIGhhdmUgYmVlbiBob25vcmVkIGF0
IHRoZSBmaW5hbCBncmFkdWF0aW9uIGNlcmVtb255IG9mIHRoZSBPaGlvIGhpZ2ggc2Nob29sIHRo
ZXkgYXR0ZW5kZWQuPC9wPjxwPkhhemVsIEphcnJlbGwsIHdobyBpcyAxMDQgeWVhcnMgb2xkLCB3
YXMgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIGNsYXNzIG9mIDE5MzIgYXQgQ2FudG9uIFRvd25zaGlwIEhpZ2gg
U2Nob29sLCB0aGUgZmlyc3QgZ3JhZHVhdGluZyBjbGFzcyBhdCB0aGUgc2Nob29sIG5vdyBrbm93
biBhcyBDYW50b24gU291dGggSGlnaCBTY2hvb2wgaW4gbm9ydGhlYXN0ZXJuIE9oaW8uPC9wPjxw
PlR3byBvZiBKYXJyZWxsJiM4MjE3O3Mgc2lzdGVycywgMTAyLXllYXItb2xkIElyZW5lIEphcnJl
bGwgYW5kIDEwMC15ZWFyLW9sZCBSdXRoIEphcnJlbGwgR2VyYmVyIEhhbGwsIHdlcmUgYWxzbyBn
cmFkdWF0ZXMgb2YgdGhlIHNjaG9vbC48L3A+PHA+VGhlIENhbnRvbiBSZXBvc2l0b3J5IHJlcG9y
dHMgdGhlIHRocmVlIHdlcmUgcmVjb2duaXplZCBhdCBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgQ2FudG9uIFNv
dXRoIEhpZ2ggU2Nob29sIGdyYWR1YXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBzY2hvb2wgaXMgc2NoZWR1bGVk
IGZvciBkZW1vbGl0aW9uIGluIGEgY291cGxlIG1vbnRocyBhbmQgd2lsbCBiZSByZXBsYWNlZCBi
eSBhIG5ldyBmYWNpbGl0eSB0aGF0JiM4MjE3O3MgYWxtb3N0IGRvbmUuPC9wPjxwPkhhemVsIEph
cnJlbGwgc2F5cyBzaGUmIzgyMTc7cyBzYWRkZW5lZCBhdCB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgZGVt
aXNlIGJ1dCB1bmRlcnN0YW5kcyB0aGF0IGEgbmV3IGJ1aWxkaW5nIGlzIG5lZWRlZC48L3A+PHA+
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.