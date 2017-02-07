3 inmates overdose inside Medina County Jail

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BOiBUaHJlZSBpbm1hdGVzIGF0IHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IEphaWwgd2VyZSB0
YWtlbiB0byBNZWRpbmEgSG9zcGl0YWwgbGFzdCB3ZWVrIGFmdGVyIHRoZXkgYXBwYXJlbnRseSBv
dmVyZG9zZWQgb24gaGVyb2luIHdoaWxlIGluIGEgaG9sZGluZyBjZWxsLCB0aGUgTWVkaW5hIEdh
emV0dGUgcmVwb3J0cy48L3A+PHA+QSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNpYWwgdG9sZCB0aGUg
bmV3c3BhcGVyIHRoYXQgb25lIG9mIHRoZSBtZW4gaGFkIGhpZGRlbiBhIGNvbnRyb2xsZWQgc3Vi
c3RhbmNlIGluc2lkZSBhIGJvZHkgY2F2aXR5LjwvcD48cD48YSBocmVmPSJ3d3cubWVkaW5hLWdh
emV0dGUuY29tL01lZGluYS1Db3VudHkvMjAxNy8wMi8wNy8zLW1lbi1vdmVyZG9zZS1hdC1jb3Vu
dHktamFpbC5odG1sIj5SZWFkIHRoZSBmdWxsIEdhemV0dGUgcmVwb3J0IGhlcmUuPC9hPiA8L3A+
PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.